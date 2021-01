Roblox World of Magic Codes (janvier 2021)

Notre Roblox World of Magic Codes a la liste la plus à jour de codes OP que vous pouvez échanger contre des multiplicateurs et des couronnes en jeu. Ces cadeaux devraient vous permettre de commencer à apprendre la magie à un rythme beaucoup plus rapide!

Liste de tous les codes World of Magic

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

World of Magic Codes (fonctionnement)

Voici un aperçu de tous les travaux Monde de magie codes.

Vastira500 – Utiliser le code pour 500 couronnes

– Utiliser le code pour 500 couronnes Prometheus400 – Utiliser le code pour 400 couronnes

– Utiliser le code pour 400 couronnes Voiles400 – Utiliser le code pour 400 couronnes

– Utiliser le code pour 400 couronnes DeepSea300 – Utiliser le code pour 300 couronnes

– Utiliser le code pour 300 couronnes WarAges300 – Utiliser le code pour 300 couronnes

– Utiliser le code pour 300 couronnes Malédiction300 – Utiliser le code pour 300 couronnes

– Utiliser le code pour 300 couronnes Alchimie200 – Utiliser le code pour 200 couronnes

– Utiliser le code pour 200 couronnes Selectorch200 – Utiliser le code pour 200 couronnes

– Utiliser le code pour 200 couronnes Nouveau2021Année – Utiliser le code pour un multiplicateur XP

– Utiliser le code pour un multiplicateur XP L’élu – Utiliser le code pour un multiplicateur XP

– Utiliser le code pour un multiplicateur XP WeKnow10 – Échangez le code contre 1,5 XP pendant 10 heures de jeu

– Échangez le code contre 1,5 XP pendant 10 heures de jeu GreatHolidayz – Utiliser le code pour un multiplicateur XP

– Utiliser le code pour un multiplicateur XP FastLevels2 – Utiliser le code pour un multiplicateur XP

– Utiliser le code pour un multiplicateur XP Butin5 – Échangez le code contre 1,5 couronne pendant 5 heures de jeu

– Échangez le code contre 1,5 couronne pendant 5 heures de jeu FishingMaster – Utiliser le code pour un multiplicateur de couronnes

– Utiliser le code pour un multiplicateur de couronnes HalloweenBoost – Échangez le code contre un multiplicateur de couronne

– Échangez le code contre un multiplicateur de couronne HadèsBoost – Échangez le code contre un multiplicateur de couronne

World of Magic Codes (expiré)

Celles-ci Monde de magie les codes ne fonctionnent plus.

Il n’y a pas de codes expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes World of Magic

Utiliser des codes dans Monde de magie est un processus simple. Après avoir ouvert le jeu, appuyez sur Menu (le bouton à 9 points) situé dans le coin inférieur gauche. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous devrez appuyer sur le bouton Twitter Bird Codes. Entrez chaque code de travail dans la zone de texte et appuyez sur Utiliser le code pour recevoir votre récompense.

Description du jeu et mise à jour récente

La suite de Arcane Adventures Explorez le monde, apprenez des tonnes de magie différente et créez une guilde, tout en combattant d’autres joueurs. Vous pouvez choisir de protéger le monde du mal, d’élever votre réputation de puissant sorcier et d’être loué par les gens du commun, ou de devenir un sorcier noir et d’apprendre des sorts rares et interdits tout en étant recherché par le Conseil magique. Ce jeu fait actuellement l’objet d’une importante refonte et ne sera pas mis à jour tant qu’il ne sera pas jugé prêt. Pour plus de détails, lisez ici: https://devforum.roblox.com/t/world-of-magic-total-game-revamp-details/839380

