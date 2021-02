Roblox travaille sur les classifications de contenu pour accroître l’audience adulte

Roblox travaille à améliorer les fonctionnalités de recherche et de découverte de la plate-forme afin d’attirer davantage de joueurs adultes. Détails au cours de la Roblox Investor Day, la société a déjà vu la démographie par âge se développer au-delà du public cible des enfants.

Expliqué par le directeur des affaires Craig Donato, Roblox s’efforce de renforcer la classification de son contenu afin de mieux correspondre à l’âge démographique de chaque utilisateur individuel. En renforçant la classification du contenu du jeu, les joueurs devraient découvrir des jeux plus adaptés grâce au Roblox la fonction de recherche du client, ainsi que les recommandations du client.

Les améliorations apportées à la recherche et à la découverte ne visent pas seulement à faire correspondre tous les joueurs avec des jeux plus divertissants. Le Roblox La société espère également inciter les développeurs à créer du contenu plus mature. Le résultat final? Un public adulte plus large.

En rapport: Roblox Adopt Me atteint 20 milliards de visites!

«Au fur et à mesure que le contenu vieilli apparaîtra, il attirera les utilisateurs plus âgés», déclare Donato. « Ces utilisateurs plus âgés invitent des amis de leur âge sur notre plate-forme. Et à mesure que de plus en plus d’utilisateurs plus âgés viennent sur notre plate-forme, il devient encore plus attrayant pour les développeurs de produire du contenu plus ancien. »

Le Roblox La société a déjà réussi à élargir l’audience du jeu. En 2020, 44% des utilisateurs actifs quotidiens (DAU) sont désormais des utilisateurs de plus de 13 ans, qui sont restés sur la plateforme pendant des années. De plus, le groupe d’âge des 17-24 ans a augmenté plus rapidement que le groupe d’âge principal des moins de 13 ans en 2020.

Comme Roblox continue d’élargir le public vers de multiples données démographiques sur les jeux, l’avenir de la plate-forme devrait voir des jeux encore plus créatifs et uniques qui plaisent à tous les âges.

À la recherche de récompenses gratuites dans Roblox? Nous avons des tonnes de cadeaux dans notre Codes de jeu Roblox Publier! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre Codes promotionnels Roblox page.