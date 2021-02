Roblox Royale High Codes (2021) n’existe pas, voici pourquoi

Beaucoup se sont demandé s’il y avait Royale High codes dans Roblox et nous sommes ici pour remettre les pendules à l’heure. Non, les codes de jeu n’existent pas dans Royale High. Au moins pas pour l’instant.

Royale High Codes – Questions courantes

Créé le 10 avril 2017, Royale High est un jeu de rôle d’école fantastique sur Roblox. Les joueurs habillent leurs personnages, jouant à travers plusieurs royaumes à travers différents univers. Certains royaumes apparaissent pendant des événements thématiques pendant une durée limitée, tandis que d’autres tels que Royale High New Campus restent en permanence dans le jeu. Royale High a été créé par callmehbob, développeur principal.

Ce jeu de rôle de l’école de ville-fantasy vieux de cinq ans est resté près du sommet de la Roblox graphiques avec plus de 70 000 joueurs quotidiens et plus de 5,5 milliards de visites à ce jour, apparemment sans avoir besoin de codes.

Nous avons rassemblé ci-dessous des questions courantes détaillant les questions courantes qui ont semé la confusion, à savoir si Royale High des codes existent dans Roblox.

Que sont les codes de jeu?

Les codes de jeu sont des codes créés par un Roblox Développeur de jeu. Ils sont destinés à récompenser les joueurs avec des objets gratuits, qui améliorent généralement l’expérience du joueur. Les codes de jeu sont une fonctionnalité que les développeurs de jeux peuvent activer ou désactiver. Au moment de la rédaction de cet article, Royale High n’a pas la fonction de codes de jeu activée.

Que sont les identifiants Royale High Music Code?

Les identifiants de code de musique sont différents des codes de jeu dans Roblox. Les identifiants de code de musique sont des codes numériques à dix chiffres qui permettent aux joueurs d’écouter leurs chansons préférées tout en jouant Roblox.

Royale High permet aux utilisateurs de lire les identifiants de code de musique! Simplement téléporter à votre appartement et appuyez sur le haut-parleur sur ton bureau pour faire apparaître votre radio. Ensuite, choisissez la chanson que vous souhaitez écouter. Nous avons un guide séparé pour plus d’informations sur la façon de lire de la musique dans votre Roblox Jeux.

Les coupons de code promotionnel fonctionnent-ils?

Non. Sites Web qui font de la publicité gratuitement Royale High les coupons de code promotionnel ne fonctionnent pas. Méfiez-vous toujours des escroqueries en ligne. Vous devriez ne donne jamais ton Roblox nom d’utilisateur ou mot de passe à n’importe qui, et ne communiquez jamais vos propres informations personnelles. Tout site Web qui demande des informations personnelles en échange de Roblox codes est une arnaque.

Qu’en est-il des vidéos Royale High sur YouTube?

À notre connaissance, les créateurs de contenu qui annoncent des codes de travail pour Royale High pliez légèrement la vérité de leurs vidéos. Bien que les titres de leurs vidéos puissent dire « Royale High Codes », les discussions se concentrent généralement sur la question de savoir si les codes arriveront ou non à l’avenir. Nous avons regardé de nombreuses vidéos dont la publicité est gratuite Royale High codes dans le titre mais ne fournissent en fait aucun code fonctionnel. Saisir les codes directement dans le Royale High la boîte de discussion ne fonctionnera pas non plus.

Royale High aura-t-il des codes dans le futur?

Probablement pas. Cependant, cette réponse pourrait toujours changer, comme pour tous Roblox Jeux. Bien qu’il soit toujours possible pour le développeur callmehbob d’ajouter Royale High codes, leur jeu est si populaire en ce moment qu’ils n’ont pas vraiment besoin de se fier aux codes pour inciter les joueurs à entrer. Roblox les codes apparaissent dans le jeu, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page avec les nouvelles informations dès que nous les verrons.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue à Royale High, votre monde de rêve toujours grandissant! – Utilisez votre sceptre de téléportation pour voyager rapidement à travers des terres magiques, avec des secrets à explorer et des jeux amusants à jouer!

– Les jeux vous rapportent la précieuse monnaie Diamants, augmentent votre niveau et défient vos connaissances et vos compétences!

– Dépensez vos diamants dans la boutique, qui vend des objets spéciaux pendant les saisons réelles.

– Habillez votre personnage en fonction de votre humeur et de votre personnalité ~ maquillage gratuit, coiffures et des milliers de tenues uniques pour toutes les occasions!

– Passez au niveau supérieur à Royale High School en assistant à des cours! Plus vous recevez de notes élevées, plus vous gagnez de récompenses!

– Assurez-vous d’apporter le bon livre en classe depuis votre casier et remettez vos devoirs terminés!

– Essayez d’équilibrer vos études et vos relations sociales, car de nombreux meilleurs amis se sont fait des amis dans ces salles ♡

Avons-nous manqué quelque chose d’important Royale High des questions sur les codes? Demandez-nous ci-dessous dans les commentaires et nous ferons de notre mieux pour trouver les réponses!

