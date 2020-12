Roblox Room 2 atteint 100 000 visites en deux jours!

Un tout nouveau jeu FPS dans Roblox a été lancé hier et c’est amusant! Il s’appelle Room 2 par les créateurs de Roblox Noahh et Canyon, et le jeu a déjà enregistré plus de 100 000 visites. C’est assez impressionnant pour seulement deux jours, et les chiffres augmentent d’heure en heure.

Un regard sur le jeu montre clairement que Room 2 a été inspiré par des jeux classiques comme Doom et Wolfenstein. La salle 2 emprunte ces mécanismes de déplacement rapides et comprend déjà beaucoup d’armes destructrices disponibles pour ramasser pendant les matchs. Il y a des lance-roquettes, des mitrailleuses, des pistolets à rayons, vous l’appelez! Le jeu a été lancé en bêta ouverte, les joueurs ne peuvent donc s’affronter que dans des modes multijoueurs comme Team Deathmatch pour le moment.

Une campagne Room 2 devrait également sortir l’année prochaine. L’arène aux allures extraterrestres est déjà amusante à concourir, et j’imagine que d’autres cartes seront disponibles après le lancement de la campagne. Il n’y a pas encore de date fixée pour la campagne, mais attendez-vous à ce qu’elle soit publiée en 2021.

Encore 3 jours avant la sortie gratuite de Room 2 sur PC. Assurez-vous de prendre le premier pack de supporters pour 220 Robux et d’obtenir ces deux skins d’armes classiques tueuses avant qu’ils ne disparaissent! pic.twitter.com/tiPOsMYvA9 – CanyonJack (@jack_canyon) 27 novembre 2020

Un pack de supporters est déjà disponible à l’achat. Le pack supporter comprend deux skins d’armes classiques: Ol ‘indolore et Le Dakota. Le pack supporter coûte 220 Robux et n’est disponible que pour une durée limitée. Alors agissez vite si vous voulez ces skins d’armes!

Ne vous attendez pas à ce que la salle 2 soit parfaite dès le départ, car les développeurs ont déclaré qu’il y aurait des problèmes à résoudre. Lorsque le jeu laisse les tests ouverts, plus de fonctionnalités seront ajoutées comme une mise à niveau XP cohérente. Peu importe ce que vous pouvez jouer est un bon avant-goût de ce qui est à venir.

Avez-vous déjà joué à Room 2? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous! En attendant, consultez notre liste des meilleurs jeux FPS Roblox en 2020 pour des titres FPS encore plus impressionnants.