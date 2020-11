Roblox Rb Battles 2 Articles Gratuits Sortis!

La bande-annonce de la saison 2 de RB Battle Championship est officiellement sortie, et avec elle, l’opportunité d’obtenir de jolis articles gratuits est venue. Tout d’abord, vous pouvez récupérer deux nouveaux accessoires pour le dos de votre personnage avec le Battle Pack et le Battles Archer Pack. Non seulement cela, mais vous pouvez obtenir un autre objet en débloquant les 12 badges d’événement dans les jeux de tournoi. Vous pouvez également trouver trois épées en déchiffrant divers indices tout au long de l’événement. Si vous parvenez à relever le défi final du jeu RB Battles avec tous les badges et épées, vous pouvez gagner les Golden Antlers of Honor, Hood of Champions ou Antlers of Honor!

Nous aurons plus d’informations sur la façon d’obtenir tous les articles disponibles au fur et à mesure que nous en apprendrons plus sur l’événement! Pour l’instant, assurez-vous de commencer à jouer au jeu RB Battles pour commencer à gagner des badges.

Une autre façon d’obtenir quelque chose gratuitement est d’essayer de choisir le gagnant de l’événement RB Battles YouTuber. Si vous choisissez le gagnant, vous obtiendrez le collier de combat gratuitement. Vous pouvez faire votre sélection via le site officiel de RB Battles 2.

Tout ce que vous devez faire pour récupérer les deux premiers éléments est de vous rendre sur les liens suivants pour les recevoir:

Voici un aperçu de tous les concurrents qui participeront à l’événement les uns contre les autres:

Denis

Veuillez Keyin

KreekCraft

Esquisser

Bigbst4tz2

Ryguy

TanqR

PrestonGamez

Cari

Hyper

AshleyLa Licorne

PeetahPain

MeganPlays

Keisyo

iamSanna

BriannaGamez

Vous pouvez consulter la bande-annonce de RB Battles 2 dans la vidéo ci-dessous.