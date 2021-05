Roblox PS5, les versions PS4 «  Make Perfect Sense  », déclare le PDG

Nous allons être franc avec vous ici et admettre que nous ne comprenons pas vraiment ce Roblox est. Nous obtenons Minecraft et nos cerveaux sont tous informés sur Fortnite, mais Roblox? Pas un scooby. C’est l’un des jeux les plus populaires au monde à l’heure actuelle, cependant, il vaut la peine de parler d’un jour sur les consoles PlayStation, malgré notre manque de connaissances.

S’exprimant dans le cadre de l’appel sur les résultats du premier trimestre de la société et rapporté par JeuxRadar», Dave Baszucki, PDG de Roblox Corporation, a simplement déclaré: » Switch, PlayStation, Quest – toutes ces plates-formes sont parfaitement logiques pour Roblox. » C’est un peu étrange qu’il n’y ait même pas de version PS4 de Roblox pour être honnête. Le jeu existe sur PC depuis 2006 et il a été porté sur Xbox One à la fin de 2015, mais c’est littéralement cela en plus des versions mobiles. Peut-être que Microsoft a mis en place une sorte d’accord d’exclusivité de console? Nous en doutons, mais il est étrange qu’un jeu aussi populaire que celui-ci ne soit pas disponible partout.

Pas plus tard qu’en juin 2020, Roblox comptait 150 millions de joueurs mensuels actifs. Ouais, c’est vraiment l’un de ces jeux qui est tranquillement absolument gigantesque. Vos enfants jouent à Roblox? Éclairez-nous et éduquez-nous dans les commentaires ci-dessous.