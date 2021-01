Roblox prévoit une cotation directe et lève 520 millions de dollars

Roblox a levé 520 millions de dollars dans un tour de financement privé le 6 janvier, ce qui a abouti à un prix d’achat de 45,00 € par action. Par ailleurs, la société de jeux a annoncé son intention de devenir publique via une cotation directe, en s’éloignant du plan d’introduction en bourse annoncé le mois dernier.

Après le tour de financement privé, la Roblox Corporation est désormais évaluée à 29,5 milliards de dollars. Dirigée par Altimeter Capital et Dragoneer Investment Group, la participation est venue du groupe d’investissement de Santa Barabara et de Warner Music Group.

La société Roblox prévoit également de déposer une demande de cotation directe en bourse. La société avait soigneusement regardé Spotify et Slack devenir publics via des listes directes, et il semble qu’ils aient décidé de faire de même.

Il semble que l’attente de devenir publique vaudra largement les intérêts de la société, car environ 190 millions d’utilisateurs étaient actifs en décembre 2020 seulement, selon RTrack. Cela marque une augmentation de 70 millions de décembre 2019 à décembre 2020. CNBC a rapporté que «les revenus du troisième trimestre ont bondi de 91% par rapport à l’année précédente pour atteindre 242,2 millions de dollars». De toute évidence, la plate-forme de jeu pour enfants ne montre aucun signe de perte de popularité.

Dave Baszucki, PDG et co-fondateur de Roblox, a récemment doublé le Metaverse, l’espace virtuel partagé qui combine Internet, les mondes virtuels et la réalité augmentée. Bien qu’il pense que le Metaverse s’étendra au-delà des jeux vidéo en 2021, Baszucki a fait écho aux plans de Roblox lors du cycle de financement privé. Le financement nouvellement acquis permet à l’entreprise de doubler Roblox mission: construire des expériences partagées via la plateforme de jeu.

«Nous sommes ravis d’accueillir Altimeter, Dragoneer et les autres nouveaux investisseurs», a déclaré David Baszucki, PDG et co-fondateur de Roblox. «Nous sommes impatients de travailler avec chacun d’eux alors que nous poursuivons notre mission de créer une plate-forme de co-expérience humaine qui permet une expérience partagée, du jeu au travail, et l’apprentissage parmi des milliards d’utilisateurs.»

Il n’y a pas de date prévue pour l’entrée en bourse de Roblox, mais cela devrait avoir lieu cette année. Nous vous ferons un rapport lorsque plus d’informations seront annoncées.