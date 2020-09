Roblox Murder Mystery 4 Codes (septembre 2020)

Notre Roblox Murder Mystery 4 Codes a la liste la plus à jour des codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre un tas de couteaux, armes, pistolets et quelques pièces gratuites. Ce sont tous des cosmétiques, donc ils ne vous aideront pas à gagner, mais ils vous aideront à bien paraître dans MM4!

Liste de tous les codes de meurtre et mystère 4

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Murder Mystery 4 Codes (fonctionnement)

Voici une liste de tous les codes actuellement disponibles:

50000 – Échangez le code contre 50000 pièces

– Échangez le code contre 50000 pièces BANHAMMERZ – Utiliser le code pour l’arme Ban Hammer

– Utiliser le code pour l’arme Ban Hammer PIÈCES 4 JOURS – Échangez le code contre des pièces gratuites

– Échangez le code contre des pièces gratuites N3WUPDAT3 – Échangez le code contre une récompense gratuite

– Échangez le code contre une récompense gratuite COUTEAUX GRATUITS – Utiliser le code pour les couteaux Icewing et Harrow Blade

– Utiliser le code pour les couteaux Icewing et Harrow Blade AMUSEMENT – Utiliser le code pour Peppa Pig Knife

– Utiliser le code pour Peppa Pig Knife L0BBY – Utiliser le code pour Rainbow Blade of Underworld

– Utiliser le code pour Rainbow Blade of Underworld G3MMA – Utiliser le code pour un ensemble de couteaux et d’armes Gamma

– Utiliser le code pour un ensemble de couteaux et d’armes Gamma PORCIN – Utiliser le code pour le revolver Flame Thrower

– Utiliser le code pour le revolver Flame Thrower HAPPY4THOFJULY! – Utiliser le code pour American Blade et American Revolvers

– Utiliser le code pour American Blade et American Revolvers CHR0MAT1C – Utiliser le code pour un ensemble chromatique de couteaux et d’armes

Codes de meurtre mystère 4 (expiré)

Comment utiliser les codes dans Murder Mystery 4

Si vous souhaitez échanger des codes dans Murder Mystery 4, recherchez simplement l’icône présente sur le côté de l’écran et entrez dans la zone d’échange de codes. Copiez l’un des codes de notre liste et collez-le dans la boîte. Appuyez sur la touche Entrée et vous recevrez votre récompense gratuite!

Description du jeu et mise à jour récente

Commencez votre aventure dans le jeu ultime de Murder Mystery aujourd’hui! Tromper les autres en tant que meurtrier, sauver les citoyens en tant que shérif ou devenir le héros en tant que civil!

Si vous recherchez des codes pour d’autres jeux, nous en avons une tonne dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.