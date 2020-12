Roblox Loot Battlegrounds arrive ce vendredi

Les fans de jeux de bataille royale comme Fortnite et Roblox Island Royale ont un nouveau jeu à transmettre Champs de bataille Roblox Loot. Développé par Game Legion, cette nouvelle bataille royale fantastique a été officiellement annoncée aujourd’hui. Les joueurs atterriront dans une arène fantastique appelée Magic Island, remplie de châteaux, de villages, de cascades et plus encore. À en juger par l’annonce de la vidéo, Loot Battlegrounds devrait donner lieu à des matchs PvP intenses!

Des épées aux arcs en passant par les haches de lancer, les joueurs auront une variété d’armes à leur disposition, et Loot Battlegrounds suivra les mécanismes de jeu traditionnels de la bataille royale. Les joueurs tomberont dans l’arène, ouvriront des coffres pour un butin rare et combattront des joueurs jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Il y aura également une tempête qui se rapproche sur la carte pour rapprocher les joueurs. Il n’est pas clair dans la vidéo s’il y aura ou non un système magique ou des armes magiques au lancement, mais à quel point ce serait génial? Puisqu’il s’agit d’un jeu fantastique, ce serait cool de voir de la magie ajoutée dans les futures mises à jour.

Les cosmétiques ressemblent également à un énorme tirage au sort dans Loot Battlegrounds. La vidéo taquine des costumes de dragon, des costumes de voyageurs et de nombreux ensembles d’armures brillantes qui ne manqueront pas de rendre vos amis jaloux. Reste à savoir si ces cosmétiques coûteront ou non Robux ou pourront être débloqués en augmentant le niveau. Espérons que la manière dont ces produits cosmétiques pourront être débloqués lors de la sortie officielle du jeu deviendra plus claire.

Vous pouvez consulter la vidéo Loot Battlegrounds ci-dessous. Vous pouvez également suivre Game Legion sur Twitter et rejoignez leur serveur Discord si vous souhaitez rester à jour sur le jeu. Loot Battlegrounds arrive ce vendredi.