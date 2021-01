Roblox Fashion Famous Codes (janvier 2021)

Notre Roblox Fashion Célèbre Codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre des tonnes de vêtements et d’accessoires de mode gratuits Ces articles gratuits vous donneront l’avantage sur la fugue alors que vous concourrez pour faire la plus grande déclaration de mode!

Liste de tous les codes célèbres de la mode

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes célèbres de la mode (travail)

Voici un aperçu de tous les travaux Mode célèbre codes.

Tenues

DR3SS3D – Utiliser le code pour une robe de vacances

LVM3 – Utiliser le code pour Love Me by Kiouhei Outfit

LVRBY – Utiliser le code pour Lover Boy by Mockerby Outfit

R1ENY8 – Utiliser le code pour une tenue festive de cerf

SU1T3D – Utiliser le code pour un costume de vacances

W1NT3R1 – Utiliser le code pour Pink Maid by Kio Outfit

Chapeaux / écharpes

4FOXY1 – Utiliser le code pour Foxy Scarf

B3ARYW4RM – Utiliser le code pour l'écharpe Polar Bear

BR4NCH35 – Utiliser le code pour les succursales décorées

ELF3D – Utiliser le code pour Jolly Elf Hat

GOGGL3S – Utiliser le code pour les lunettes du Père Noël

H4TAG11 – Utiliser le code pour Knit Animal Hood

M1NTYFR3SH – Utiliser le code pour un chapeau haut de forme à la menthe poivrée

ORN4T3M – Utiliser le code pour les bobbers d'ornement

SN1WM4N – Utiliser le code pour Wintery Hat

XM4SH41R – Utiliser le code pour Xmas Tree Hair

Chemises

2G1NG3R2 – Utiliser le code pour le haut Gingerbread Man

Un pantalon

1G1NG3R1 – Utiliser le code pour un pantalon Gingerbread Man

Visages

H4RT – Utiliser le code pour Heart Eyes

M3RMA1D – Utiliser le code pour Bubbly Mermaid

P4ND4 – Utiliser le code pour Panda Face

Codes célèbres de la mode (expirés)

Celles-ci Mode célèbre les codes ne fonctionnent plus.

Il n’y a pas de codes expirés pour le moment.

Comment utiliser les codes célèbres de la mode

Utiliser des codes dans Mode célèbre est facile et vous aurez des récompenses gratuites en un rien de temps. Ouvrez simplement le jeu et appuyez sur le bouton Twitter dans le coin inférieur droit. Une nouvelle fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez saisir les codes. Copiez et collez chaque code de travail séparément dans la zone de texte et appuyez sur le bouton fléché pour échanger votre billet de faveur.

Description du jeu et mise à jour récente

Accessoires personnalisés

NOUVEAUX effets

100+ ID de vêtements ajoutés

NOUVELLE scène et hall

NOUVEAU 20+ catégories ajoutées

