Roblox dépose une annonce publique sur le marché boursier américain

Dans une période économique incertaine, l’industrie du jeu vidéo a réussi à rester à flot tout au long de la pandémie. L’un de ces jeux en particulier est Roblox, qui a officiellement divulgué son dépôt en bourse aux États-Unis, selon VentureBeat.

À ce stade, la société Roblox n’a pas commenté le montant qu’elle levait, mais CNBC a rapporté que Roblox pourrait entrer en bourse avec une valorisation de 8 millions de dollars au début de l’année prochaine.

Dans un accord annoncé en février dernier, Roblox a levé 150 millions de dollars en capital-risque auprès d’Andreessen Horowitz. Sa valorisation était alors de 4 milliards de dollars. Les preneurs fermes actuels de la société comprennent Goldman Sachs, Allen & Co., Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan et RBC Capital Markets.

Fondé en 2004, Roblox compte depuis plus de 31,1 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. En plus des joueurs, le jeu généré par les utilisateurs héberge également près de sept millions de développeurs actifs, avec plus de 18 millions de jeux Roblox différents créés – 12 millions de créations dont la communauté a depuis visité.

Plus qu’un simple jeu vidéo, Roblox permet également aux créateurs de jeux – aussi jeunes qu’un lycéen – une part des revenus. Beaucoup de ces jeux offrent aux joueurs des codes en jeu comme incitations à revenir. Avec tous ces outils fournis aux développeurs et aux créateurs, les chiffres du jeu ne semblent pas ralentir de si tôt.

Aux côtés de Fortnite, les fondateurs de Roblox (PDG Dave Baszucki et Erik Cassel) croient fermement au métaverse – un univers partagé de mondes virtuels interconnectés. Alors que l’entreprise et ses joueurs / créateurs continuent de construire ensemble ce monde virtuel, il semble certainement que la vision originale ait été adoptée.

Qui sait? Bientôt, le Roblox Metaverse pourrait devenir une réalité.