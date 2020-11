Roblox: Comment obtenir Robux gratuitement

Si vous êtes un fan de Roblox, vous êtes probablement impatient d’obtenir des mises à niveau en jeu dans vos jeux Roblox préférés. Mais pour ce faire, vous avez besoin de Robux. Les Robux sont la monnaie du jeu utilisée pour acheter des mises à niveau pour devenir plus fort dans les jeux Roblox et pour des accessoires cosmétiques pour personnaliser votre personnalisation Roblox. Robux, cependant, coûte de l’argent réel à obtenir. Alors, y a-t-il un moyen d’obtenir Robux gratuit?

Malheureusement non. Au moment de la rédaction de cet article, vous ne pouvez pas obtenir Robux autrement que de les acheter pour de l’argent réel.

Ce n’est probablement pas la raison pour laquelle vous êtes venu ici, mais c’est la vérité. Robux coûte de l’argent et n’est pas gratuit comme les tonnes de codes proposés par les jeux Roblox. Il n’existe pas non plus de «générateur» Robux. La page de support Roblox indique clairement:

Il y a rien de tel qu’un générateur Robux. Si une personne, un site Web ou un jeu essaie de vous dire qu’il y en a un, c’est une arnaque et doivent être signalés via notre système de signalement d’abus. Les Robux sont achetés pour la monnaie du monde réel et ne sont vendus que par la société Robux.

Bien que certains créateurs de contenu Roblox puissent annoncer des cadeaux gratuits Robux, prenez cela avec un grain de sel. Ne donnez jamais vos informations personnelles à quiconque offre Robux gratuit. Encore une fois, la page de support Roblox indique clairement:

Ne saisissez jamais votre mot de passe ailleurs que sur la page de connexion Roblox. Ne partagez jamais votre mot de passe ou vos informations sensibles avec un autre utilisateur. Ne cliquez pas sur des liens hors site suspects.

Vous devez également faire de votre mieux pour signaler ces escroqueries si vous les voyez. Les escroqueries peuvent être signalées à l’aide du Signaler un abus liens et boutons situés dans les applications et dans chaque menu de jeu. Plus il y a de gens qui combattent les escroqueries Roblox, c’est créer un endroit plus sûr pour la communauté Roblox. Alors faites votre part!

Donc, Robux n’est pas gratuit. Ne croyez pas que les vidéos ou les articles qui vous disent que Robux sont gratuits. Si vous avez l’intention d’obtenir Roblox pour vos jeux préférés, vous devez le faire en les achetant directement auprès de la société Roblox. En attendant, consultez notre liste des codes Roblox Shinobi Life 2 et des codes Roblox All Star Tower Defense.