Roblox Clicker Life Codes (décembre 2020)

Nos Roblox Clicker Life Codes ont la liste la plus à jour de codes OP que vous pouvez échanger contre des animaux, des clics et des gemmes. Tous ces codes vous permettront de jouer pendant des heures et vous aideront à débloquer du contenu plus rapidement dans Clicker Life!

Liste de tous les codes de vie Clicker

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Clicker Life Codes (fonctionnement)

ThanksForAllTheSupport – Utilisez ce code pour 5000 clics

– Utilisez ce code pour 5000 clics Mise à jour4 – Échangez ce code contre 500 gemmes

– Échangez ce code contre 500 gemmes Désolé pour la perte de données – Échangez ce code contre un animal gratuit

– Échangez ce code contre un animal gratuit BossManPlayz – Échangez ce code contre 100 gemmes

– Échangez ce code contre 100 gemmes Mise à jour1 – 500 gemmes

– 500 gemmes NoOneKnowsWhoIAm – Échangez ce code contre 750 gemmes

– Échangez ce code contre 750 gemmes Sub2Epic31200RobloxMerciLol – Échangez ce code contre 1 gemme

– Échangez ce code contre 1 gemme RobloxIntel – Échangez ce code contre 500 gemmes

– Échangez ce code contre 500 gemmes RussoPlays – Utilisez ce code pour 800 clics

– Utilisez ce code pour 800 clics Chien12ChèvresLaLégende – Échangez ce code contre un animal gratuit

– Échangez ce code contre un animal gratuit ZomgGaming – Utilisez ce code pour 500 clics

– Utilisez ce code pour 500 clics SonsOfFunIsSuperCool – Échangez ce code contre 1000 gemmes

– Échangez ce code contre 1000 gemmes En espèces – Utilisez ce code pour 100 clics

Codes de vie Clicker (expiré)

FreePet – Échangez ce code contre un animal gratuit

– Échangez ce code contre un animal gratuit DonRD – Utilisez ce code pour 500 clics

– Utilisez ce code pour 500 clics Halloween – Utilisez ce code pendant 1 heure x2 clics

– Utilisez ce code pendant 1 heure x2 clics SnugLife – Utilisez ce code pendant 2 heures x2 clics

– Utilisez ce code pendant 2 heures x2 clics StarterBoost – Utilisez ce code pendant 1 heure x2 clics

– Utilisez ce code pendant 1 heure x2 clics DirtGurl – Utilisez ce code pour 900 clics

– Utilisez ce code pour 900 clics Kelogish – Utilisez ce code pour 800 clics

– Utilisez ce code pour 800 clics Chien12ChèvresIsTheBest – Échangez ce code contre 120 gemmes

– Échangez ce code contre 120 gemmes SonsOfFunIsTheBestYT – Échangez ce code contre 250 gemmes

– Échangez ce code contre 250 gemmes LIBÉRATION – Utilisez ce code pour 500 clics

Comment utiliser les codes de vie Clicker

L’échange de codes dans Clicker Life est facile. Lancez simplement le jeu et recherchez le bouton Codes sur le côté gauche de l’écran. Cliquez sur le bouton Codes et une nouvelle fenêtre s’ouvrira où vous pourrez saisir chaque code individuellement. Entrez chaque code de travail exactement comme indiqué ci-dessus.

Remarque: Si vous saisissez l’un des codes pour la première fois, cela pourrait indiquer que le code a déjà été utilisé. Ne t’inquiète pas: vous recevrez toujours votre récompense gratuite, même s’il vous indique que le code a déjà été utilisé.

Description du jeu et mises à jour récentes

Commencez votre jorney aujourd’hui en collectant des animaux de compagnie, des améliorations, des renaissances et plus encore! Soyez prudent lors de l’atterrissage! S’il vous plaît, ne transigez pas et passez un bon moment à jouer! PETITE MISE À JOUR! ÉVÉNEMENT 3X CHANCE (3-5 jours)

1M visites Egg

Nouveaux classements (quotidiens, hebdomadaires et mensuels) DERNIÈRE MISE À JOUR! Ajout du système de récompenses

Boosts ajoutés

Toute nouvelle devise (SnowFlakes)

Nouveau monde et portail de Noël

3 nouveaux œufs

(20 à 30) Nouveaux animaux

2 nouveaux codes

Corrections de bugs mineurs

Nouveau Gamepass (x2 SnowFlakes)

