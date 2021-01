Roblox A Bender’s Will 2 Codes (janvier 2021)

Notre Volonté de Roblox A Bender 2 Codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre un tas de relances et de yens différents. Ces codes vous aideront à obtenir une capacité élémentaire parfaite pour votre personnage!

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date de publication de cet article. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Voici un aperçu de tous les codes de travail dans La volonté d’un cintreur 2.

Celles-ci La volonté d’un cintreur 2 les codes ne fonctionnent plus.

Utiliser des codes dans La volonté d’un cintreur 2 est différent de la plupart Roblox les échanges de code. Pour ce jeu, vous devez taper chaque code dans la boîte de discussion. Vous pouvez ouvrir la boîte de discussion en cliquant sur le bouton Conversation situé en haut à gauche de l’écran. Copiez et collez chaque code séparément dans la boîte de discussion, exactement comme indiqué ci-dessus.

Avatar: A Bender’s Will Two

Un jeu basé sur Avatar: The Last Airbender, avec des aspects uniques vers la progression et les styles de jeu.

Vous commencez votre voyage avec un élément à plier et seul le monde pour vous guider. Vous devez apprendre les moyens de plier le monde qui vous entoure à votre guise.

Explorez le monde d’Avatar dans la suite de A Bender’s Will.

PC UNIQUEMENT