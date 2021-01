Robinhood impose une limite d’achat d’actions à des dizaines de stocks dans le cadre de l’examen minutieux de GameStop

La folie du marché qui a commencé avec le drame de vente à découvert chez GameStop s’est intensifiée au-delà des cauchemars les plus fous des day traders, car l’application de courtage autrefois populaire Robinhood empêche désormais les utilisateurs d’acheter quelque 50 actions.

Les utilisateurs de Robinhood se sont mis en colère sur Twitter pour afficher des captures d’écran indiquant que l’application les empêchait d’acheter plus d’une action de certaines entreprises. Le blocage des échanges de vendredi ne se limitait pas à GameStop (€ GME) – les utilisateurs publiaient des images similaires d’efforts infructueux pour négocier d’autres actions de sociétés qui semblaient avoir un avenir plus riche qu’un magasin de jeux vidéo physique.

Plusieurs captures d’écran de leurs frustrations à essayer d’acheter Churchill Capital Investment (CCIV), qui serait sur le point de fusionner avec la société de véhicules électriques de luxe Lucid Motors. Si la fusion se concrétise, sa valeur pourrait atteindre 15 milliards de dollars – mais cela n’a pas d’importance pour les traders qui utilisent une application qui ne leur permet pas d’acheter les actions.

Il s’est avéré que Robinhood restreignait 50 actions, le nombre d’actions que les commerçants de détail peuvent acheter sur cette liste allant de 1 à 5.

L’application a même restreint le commerce des crypto-monnaies, citant «Conditions de marché extraordinaires» vendredi – et probablement chasser ses derniers clients vers des concurrents comme WeBull et des comptes de trading plus établis comme Schwab et Fidelity.

Robinhood est rapidement devenue l’application la plus détestée sur Internet cette semaine, après avoir arrêté le trading de € GME, le pionnier des smartphones BlackBerry (€ BB) et l’opérateur de théâtre AMC (€ AMC). Les day-traders du sous-répertoire WallStreetBets de Reddit ont fait grimper les prix de ces actions, bloquant les hedge funds incroyablement riches dans des positions courtes intenables même si les entreprises elles-mêmes ne valaient qu’une fraction de leur valorisation boursière.

Au milieu des lamentations de milliardaires et de gourous financiers bien nantis affirmant avoir été injustement ciblés par les masses non lavées, Robinhood – détenu en partie par le fonds spéculatif Citadel, qui a perdu des tas d’argent au milieu du drame du GME – a été accusé d’être venu à la rescousse de ses partisans de la classe dirigeante en empêchant de nouvelles transactions sur des actions appréciées de WallStreetBets.

Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a demandé à CNBC et CNN de nier cela, affirmant que la décision était dictée par la réglementation plutôt que par les fonds spéculatifs. Cependant, cela n’a pas convaincu les utilisateurs furieux – et il n’a fourni aucun détail pour prouver son point de vue.

Des commerçants en colère ont envahi la page d’avis Google de l’application, seulement pour que Google supprime des centaines de milliers de notes négatives vendredi. Un recours collectif contre Robinhood a été déposé jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission. Les procureurs généraux de New York et du Texas se pencheraient sur Robinhood et d’autres sociétés pour leur conduite à limiter les achats d’actions.

Toute la saga a même brièvement rassemblé les politiciens américains, alors que la démocrate new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez exigeait des réponses de Robinhood et le républicain texan Ted Cruz offrait son aide. Cependant, ce moment n’a pas duré longtemps, car AOC ne souhaitait pas paraître sympathique à Cruz, qui, selon elle, avait tenté de « La faire tuer » en votant contre la certification de la victoire électorale de Joe Biden.

Même Chris Cuomo de CNN – qui a apparemment travaillé dans la finance dans le passé – s’est attaqué au PDG de Robinhood lors de son entretien, refusant de permettre à Tenev de l’éblouir avec le jargon des investissements. Comme Tenev insistait, la fermeture du trading était nécessaire pour «Se conformer aux exigences financières», Cuomo l’a appelé pour le « Conflit puant » d’intérêt entre Robinhood et Citadel.

