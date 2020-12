Robin Williams se souvient du 25e anniversaire de Jumanji par sa co-star Bradley Pierce

Jumanji La star Bradley Pierce se souvient du temps qu’il a passé à filmer le précieux film d’aventure familial à l’occasion de son 25e anniversaire, expliquant ce que c’était que de travailler aux côtés du regretté grand Robin Williams. Pierce, qui a joué Peter Shepherd face à Williams dans l’aventure fantastique de 1995, a réfléchi sur la présence inspirante et la nature ludique du comédien, ce qui a beaucoup aidé à mettre l’enfant acteur à l’aise sur le plateau.

« Arriver à travailler avec Robin était si spécial parce que c’est un artiste et une personne tellement talentueux et incroyable. Il a inspiré tout le monde autour de lui. Il a pu adopter ce qui aurait dû, ou du moins aurait pu être, un environnement de travail incroyablement stressant avec tous les défis de créer un film à effets spéciaux lourds avec toutes les pièces mobiles et tous les acteurs et l’équipe, et il a vraiment rendu cela amusant et facile, voire ludique, la plupart du temps. Nous avons toujours eu une bonne prise avant qu’ils le laisserait jouer, et il deviendrait juste fou pour une ou deux prises, c’était tellement mémorable. «

Grâce à la tricherie en jouant au jeu de société maudit, Pierce passe une bonne partie du film sous de lourdes prothèses alors que son personnage se transforme lentement en singe. L’acteur a révélé que Robin Williams ferait tout son possible pour qu’il se sente mieux à propos de l’expérience, Williams lui-même ayant subi un tournage similaire Mme Doubtfire.

« Il racontait des histoires sur certaines de ses expériences avec le maquillage de Mme Doubtfire. C’était juste le genre de gars qu’il était, il voulait que toutes les personnes autour de lui soient heureuses et à l’aise. Cela signifiait beaucoup pour moi parce que pour un garçon de douze ou treize ans, assis dans une chaise de maquillage pendant trois heures, à la première heure du matin, ce gars qui est un professionnel incroyable que tout le monde admire, comprend ce que assis dans la chaise de maquillage deux heures avant que quelqu’un d’autre ne soit sur le plateau, on a vraiment l’impression qu’il traînait, essayant de me faire me sentir mieux. «

Williams avait cependant aussi un côté plus sérieux, qu’il utilisait pour protéger les enfants acteurs Bradley Pierce et Kirsten Dunst d’avoir à travailler trop dur à un si jeune âge. Comme l’explique Pierce; « Les enfants ne peuvent être sur le plateau que pendant un certain nombre d’heures. Les producteurs ont approché nos parents et leur ont dit: » Y a-t-il moyen de faire un peu d’heures supplémentaires pour le faire? » Ce n’est pas rare du tout dans l’industrie car cela permet d’économiser littéralement 100 000 € (㿵, 000) plus de faire cette demi-heure supplémentaire plutôt qu’une journée entière. «

Cependant, après avoir été informé que ces conversations avaient lieu, Williams s’est entretenu avec le réalisateur Joe Johnston et les autres producteurs pour s’assurer que cela ne se produise pas. Williams aurait dit à l’équipage que les enfants ne feraient pas de «temps supplémentaire», et qu’ils «allaient laisser tout le monde sortir maintenant et nous reviendrons la semaine prochaine».

Pierce a fait l’éloge de l’approche du comédien bien-aimé face à la situation en disant: « Pour tous les dollars qui auraient coûté, personne ne se serait tenu debout comme il l’a fait. En plus d’être chaleureux, généreux et gentil, il était également très protecteur. » Les paroles de Pierce sont un autre rappel que Williams a été tragiquement emmené bien trop tôt.

Son héritage vit bien, avec Jumanji engendrant une franchise à succès avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. Le film le plus récent de la série, Jumanji: le prochain niveau, a montré l’arrivée de la jungle dans le monde réel, taquinant que le prochain épisode adhérerait plus proche du classique de Robin Williams. Cela nous vient du q de CBC avec Tom Power.

