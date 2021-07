Robin Williams était censé être Howard le canard, mais il a démissionné au bout de trois jours

Il est inconcevable maintenant qu’un film Marvel puisse finir par être une bombe au box-office, mais si nous remontons à 1986, nous rencontrons non seulement le film qui a présenté les films Marvel au grand écran, mais a presque tué toute chance de n’importe quel autre Marvel. des films jamais refaits. je parle bien sur Howard le canard, le classique désormais culte qui fut l’un des plus gros ratés du box-office de tous les temps. Un fait peu connu sur le film récemment discuté par Chip Zien, l’acteur qui a exprimé Howard dans le film, est la façon dont Robin Williams a été initialement choisi comme héros à plumes, mais a démissionné après seulement trois jours.

Chip Zien a fourni la voix de Howard dans le film et a rappelé avec The Hollywood Reporter comment il en est venu à assumer le rôle. « Elle m’a demandé si j’envisageais d’auditionner parce que je sonne un peu comme un canard », a déclaré l’acteur. « J’étais un peu offensé. J’étais vexé. Et j’en ai parlé à mon agent. Il a dit : ‘Oh, mon Dieu ! Quelqu’un est venu te voir à propos de Howard the Duck ? Chip, c’est énorme ! C’est une bonne chose ! Je vais appelez tout de suite. Et puis j’ai pris conscience que tout le monde auditionnait pour ça, des grands noms aux gens comme moi. »

La fin Robin Williams était à l’origine censé être la voix de Howard, mais comme le personnage était une marionnette en partie animatronique, Williams est très vite devenu frustré par la synchronisation de sa voix. Williams était un acteur unique, improvisé à volonté, parlant à un rythme que beaucoup ne pourraient jamais suivre et donc totalement inapproprié pour que le rôle fonctionne. Les tout premiers effets animatroniques étaient tout simplement loin d’être aussi avancés, et Williams n’était pas quelqu’un qui pouvait se contenir pour simplement lire un script. Williams a démissionné au cours de la première semaine d’enregistrement, et c’est à ce moment-là que Zien a reçu un appel.

Il a rappelé: « Ce qu’on m’a dit, c’est que le troisième jour, Robin a dit: » Je ne peux pas faire ça. C’est fou. Je ne peux pas suivre le rythme de ça. Je suis confiné. Je suis menotté pour pour correspondre au bec du canard qui bat.’ Ainsi, le jour du Souvenir 1985, j’ai reçu un appel de mon agent qui m’a dit : « Tu dois te rendre directement à l’aéroport ! Robin Williams vient de démissionner et tu es maintenant Howard the Duck. Tu dois y aller ce soir. Il y a un ticket vous attend au guichet. J’étais incroyablement excité. »

De manière tout à fait appropriée, l’idée que Robin Williams exprime le personnage et ce que cela aurait pu apporter au film est quelque chose qui incitera les fans à demander Et qu’est-ce qui se passerait si…? Alors que nous sommes sur le point de voir l’itération actuelle de Howard apparaître dans la nouvelle série animée Marvel, nous ne pouvons qu’imaginer ce qui aurait pu être si Howard le canard avait été environ 20 ans plus tard et la voix enthousiaste de Williams aurait pu être adaptée par la technologie. Cela aurait privé ceux qui aiment le film de 1986 du film qui existe aujourd’hui, mais cela aurait aussi pu nous donner tellement plus. Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.

