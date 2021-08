Robin Williams a une fois réconforté une femme dans un aéroport après le suicide de son mari

Faithfull The Brand - Robe midi imprimé Flora Mari à carreaux- taille: L

Robe midi idéale pour vos après-midi d'été par Faithfull The Brand, ornée d'un imprimé à carreaux classique. Modèle en coton tissé à col carré, manches bouffantes, poignets resserrés et liens à nouer au niveau de l'encolure. Panneau extensible et froncé pour définir la taille et coupe midi. Contenu + soins - 100 % coton - Lavage à la main Taille et coupe - La mannequin mesure 173 cm/5'8" et porte une taille Small