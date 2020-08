Robin Schulz: peut-il faire le hit de l’été 2020 avec ce classique de Bob Marley?

01.08.2020 à 15h54

L’été bat déjà son plein malgré Corona, mais le hit ultime de l’été 2020 est toujours en suspens: si vous regardez les dernières nouvelles sorties, vous remarquerez rapidement que bon nombre des aspirants à succès d’été sont des chansons classiques et intriquées. emportez une nouvelle robe sonore contemporaine.

Le DJ et producteur vedette Robin Schulz envoie également un nouveau numéro dans la course. L’Osnabrücker a boutonné le classique de Bob Marley “Sun Is Shining” et a maintenant sorti une vidéo lyrique appropriée.

Une chanson pour l’été

En tant que version énergique et orientée club de “Sun Is Shining”, Robin Schulz ajoute une ligne de basse contagieuse et des accords de piano qui font du bien à l’original downtempo, livrant un morceau de danse créé pour l’été.

Sorti à l’origine sur l’album Soul Revolution de Bob Marley & The Wailers en 1971, “Sun Is Shining” est l’un des morceaux les plus acclamés par la critique de Marley.

Aussi intéressant:

Un grand honneur

«C’est un honneur absolu d’avoir été sélectionné pour cela», se réjouit Robin. «Bob Marley est une véritable légende. C’est un privilège et un moment fort de ma carrière d’avoir l’opportunité d’ajouter ma touche personnelle à cette superbe chanson. J’attends vraiment la sortie avec impatience. »

Schulz est apparu en 2014 avec son remix de “Waves” de l’artiste hip-hop néerlandais Mr.Probz, qui a ensuite reçu une nomination aux Grammy Awards pour “Best Remixed Recording”.

Source: instagram.com

Un pas comme les autres

Depuis, il est devenu l’un des artistes électroniques les plus célèbres au monde et a travaillé avec des artistes tels que David Guetta, Cheat Codes et plus récemment la chanteuse et compositrice suédoise Winona Oak pour le single de mai “Oxygen”. Schulz fait partie de la très convoitée liste “Top 100” de DJ Mag chaque année depuis 2015.

Avec «Sun Is Shining», Robin Schulz a transformé un classique de Bob Marley en une piste de danse engloutie avec un attrait croisé sérieux.