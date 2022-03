Robin pourrait apparaître dans la suite de Batman, selon Matt Reeves

Matt Reeves a discuté du fait que Robin pourrait faire partie de Batman 2. Si l’acolyte vient au grand écran, Reeves espère développer des enjeux émotionnels pour le personnage. Une suite serait un épisode d’un univers cinématographique que Reeves a prévu. En plus de deux suites directes, une série télévisée dérivée de Penguin est en cours de développement, ainsi qu’une émission télévisée centrée sur Arkham Asylum, la prison / institution psychiatrique qui abrite les méchants les plus dangereux de Batman. Les deux émissions de télévision seraient diffusées exclusivement sur le service de streaming HBO Max. Lors d’une apparition sur le Heureux Triste Confus podcast pour faire la promotion de la sortie du film original, Reeves a parlé du potentiel de Robin à apparaître dans le deuxième film de la série.

FILM VIDÉO DU JOUR

Matt Reeves veut des enjeux émotionnels intégrés dans l’histoire de Robin







Concernant la possibilité de l’apparition de Robin dans Batman 2, Reeves a dit:

« Peut-être. Nous dirons simplement peut-être. Je ne sais pas. Voici le truc, j’ai beaucoup d’idées sur ce que je veux faire. Je ne sais pas quelle sera la prochaine histoire. Pour moi, quelle que soit cette histoire va être, ça va être de prendre ces personnages – et en particulier le personnage de Batman – et de les mettre dans une sorte de danger émotionnel. Donc, quand vous parlez de ce dont vous parlez, il peut y avoir une histoire vraiment intéressante. Je dois être un enjeu émotionnel pour être entraîné dans l’histoire de ce personnage. » « Je ne veux pas que ce personnage devienne un chiffre. Je ne veux pas être comme, ‘Ok, donc nous avons vu que ce n’était pas un conte d’origine , mais vous savez quoi, c’était un peu [Batman’s] origines et maintenant il est tout simplement parfait. Non, vous devez tester le personnage encore et encore et encore. Et pour moi, oui, il pourrait y avoir quelque chose là-dedans. Je ne sais pas. Il y a une plongée profonde qui s’est déjà produite au début et maintenant je vais devoir plonger encore une fois si nous avons la chance d’en faire une autre et donc nous verrons. »

Première apparition dans les années 1940 BD détective #38, Robin s’est imposé comme l’acolyte le plus populaire de la bande dessinée. Plusieurs personnes ont hérité du personnage. Dick Grayson, le premier Robin et sans doute le plus populaire, était un acrobate qui, comme Batman, a été témoin de la mort de ses parents à un jeune âge. Grayson finirait par se brouiller avec Batman, ce qui l’a conduit à devenir un héros indépendant nommé Nightwing. Jason Todd, le deuxième Robin, était une personne entêtée qui utilisait des tactiques trop agressives contre ses ennemis. Après avoir été brutalement assassiné par le Joker, Jason a été ressuscité en tant qu’anti-héros le Red Hood. Tim Drake, le troisième Robin, a découvert l’identité secrète de Batman tout seul. Il est considéré comme le personnage le plus intelligent à enfiler le costume. Drake est devenu plus tard le super-héros solo Red Robin. Stephanie Brown, le quatrième Robin, est sans doute le principal intérêt amoureux de Tim Drake. Dans la continuité principale, elle est la seule femelle Robin. Enfin, Damian Wayne, le cinquième et actuel Robin, est le seul acolyte à être biologiquement lié à Batman, en tant que fils du Chevalier noir. Bien que l’on ne sache pas quel personnage serait dans le film de Reeves, Grayson est le choix probable compte tenu de sa popularité.





Si Robin entre dans la franchise de Reeves, ce ne serait pas le premier long métrage du héros. Burt Ward a joué le rôle du personnage dans les années 1966 Homme chauve-souris film. De plus, Chris O’Donnell est apparu comme l’incarnation de Dick Grayson dans Batman pour toujours et les critiques décriés Batman et Robin. Bien qu’il n’ait jamais enfilé le costume, le prénom de Joseph Gordon-Levitt s’est révélé être Robin à la fin de Le chevalier noir se lève. Alors que Reeves Le Batman a sauté la célèbre histoire d’origine du Caped Crusader, il y a une possibilité pour Robin de jouer dans une suite.





The Batman Review: Une superbe épopée noire rivalise avec The Dark Knight Batman (Robert Pattinson) traque un tueur en série (Paul Dano) ciblant l’élite de Gotham City.

Lire la suite





A propos de l’auteur