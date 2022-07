Robin Hood prend d’assaut le château du shérif : les créateurs d’Outcast 2 ont annoncé le jeu Gangs Of Sherwood

Dans le cadre de la présentation de Nacon Connect, Appeal (Outcast 2) a annoncé son nouveau jeu, Gangs Of Sherwood. La sortie du projet aura lieu en 2023 sur PC, Xbox Series X|S et PS5.

Gangs Of Sherwood est une coopérative jeu d’action dans lequel les histoires du gang Robin Hood se déroulent dans un décor sombre et dystopique.

Quatre joueurs doivent surmonter le chemin de la forêt de Sherwood au château du shérif de Nottingham, détruisant des foules d’ennemis dangereux en cours de route.

Dans un post précédent, Dans le cadre de Nacon Connect, Passtech a annoncé son nouveau projet, Ravenswatch (Curse of the Dead Gods). Le jeu sortira sur PC (l’accès anticipé ouvrira début 2023), Xbox Series X|S et PS5.

Ravenswatch est un autre roguelike rapide. La différence est qu’il y a plusieurs caractères uniques à choisir.

Ainsi, parmi eux, il y a le petit chaperon rouge, Beowulf, la reine des neiges et le joueur de flûte de Hamelin, qui organise le génocide sur les champs de bataille. De plus, les joueurs peuvent terminer les niveaux seuls ou avec des amis (jusqu’à quatre personnes).

Plus tôt, dans le cadre de la présentation Nacon Connect, Daedalic Entertainment a présenté le premier gameplay du Seigneur des Anneaux : Gollum.

Le jeu sortira le 1er septembre sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et Nintendo Switch.

Le joueur prendra le contrôle de Gollum, qui doit s’échapper du Mordor, traverser Mirkwood et atteindre la Moria.

L’accent dans le gameplay sera mis sur la furtivité et l’agilité du personnage, qui ne peut pas faire face aux ennemis en combat ouvert.

Dans le cadre de l’Epic Games Store Summer Showcase, l’éditeur de North Beach Games, Free Range Games, a annoncé Le Seigneur des Anneaux : Retour dans la Moria. Le projet sortira sur PC au printemps 2023.