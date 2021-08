Robin apparaît comme bisexuel dans la bande dessinée Batman: Urban Legends

Tim Drake est-il bi ? Voici ce qui s’est passé dans la dernière bande dessinée Batman: Urban Legends.

Le fidèle acolyte de Batman, Robin, est bisexuel dans DC Comics, a-t-il été révélé.

Dans le dernier numéro de Batman : Urban Legends, Tim Drake (le nom civil de Robin) accepte d’avoir un rendez-vous romantique avec un personnage masculin nommé Bernard Dowd.

Dans la première partie de l’histoire de « Sum of Our Parts », Tim rencontre Bernard pour le dîner, mais le drame commence lorsque Bernard est kidnappé par les monstres du chaos. Heureusement, Robin parvient à sauver Bernard et tout à coup, il a un « moment d’ampoule » tout en combattant les monstres du Chaos.

Robin apparaît comme bisexuel dans la nouvelle bande dessinée de Batman. Photo : Alamy, Getty Images

Plus tard, Tim frappe à la porte de Bernard. « Tim Drake… tu veux sortir avec moi ? demande Bernard. Tim répond alors : « Ouais… Ouais, je pense que je veux ça.

‘Sum of Our Parts’ a été écrit par l’artiste de Meghan Fitzmartin Belén Ortega et le coloriste Alejandro Sánchez. Parlant du moment émouvant que Robin est sorti sur Twitter, Megan a écrit: « Mon objectif par écrit a été et sera toujours de montrer à quel point Dieu vous aime. Vous êtes incroyablement aimé, important et vu.

« Toujours reconnaissant d’avoir fait confiance à Tim Drake et à son histoire et honoré de travailler avec les incroyablement talentueux @BelenOrtega_ et @loquesunalex. » Dans un tweet séparé annonçant que le dernier chapitre de la bande dessinée était sorti, Belén a ajouté le drapeau de la fierté à la publication.

Bien que Tim Drake/Robin ne soit pas le premier super-héros LGBTQ+, les fans étaient ravis qu’il soit sorti en spéculant qu’il pourrait être gay ou bisexuel depuis des années.

Avant d’être un Green Arrow Stan, j’étais un Robin Stan, je vivais et respirais Tim Drake. J’ai toujours aimé le personnage et je les pousse à être bisexuels depuis des ANNÉES. Et maintenant, je pense que c’est le bon moment pour sortir moi-même et dire que je suis aussi bisexuelle. pic.twitter.com/vGCFw6BUtI – Ollie Patrol🏹 (@NegativeArrow_) 10 août 2021

Félicitations Robin/Tim ! 🏳️‍🌈

