Robert Trump, les funérailles ont eu lieu à la Maison Blanche ?

Lot de 4 chaises repas 54x50x85 cm blanches et pieds noirs - LAYNA

Relevez le niveau de la décoration de votre intérieur en ajoutant à votre mobilier, ce lot de 4 magnifiques chaises repas . Ces chaises séduisent par leur solidité et leur robustesse dues au métal et au polypropylène à base desquels elles ont été confectionnées. Le design raffiné et élégant dans lequel elles