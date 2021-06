Robert Smith parle de sa « querelle imaginaire » avec les Smiths

Après deux décennies de spéculations de la part des fans des deux groupes, Robert Smith a finalement rompu le silence sur son histoire personnelle avec Morrissey et les autres membres des Smiths, soulignant que les désaccords entre les deux parties ne sont rien de plus qu' »une inimitié imaginaire ». s’est passé il y a 20 ans.

Smith s’est récemment entretenu avec The Sunday Times avec Lauren Mayberry, chanteuse du groupe Chvrches, avec qui l’icône musicale a récemment collaboré sur « How Not To Drown », le deuxième single de son nouvel album « Screen Violence ».

LA PROCHAINE! Robert Smith sur Morrissey et The Smiths, et comment il sentait qu’Internet rendait leurs crachements incontrôlables pic.twitter.com/pKAEy4vTqv – Jonathan Dean (@JonathanDean_)

Jonathan Dean, rédacteur en chef de ladite interview, s’est rendu sur son compte Twitter pour révéler certains détails qui ont été omis de l’édition finale de l’article publié le dimanche 13 juin, où Robert Smith a parlé de la tension entre lui et Morrissey, qu’elle aurait apparemment estime que « Internet l’a rendue incontrôlable ».

«Avec Morrissey, j’ai eu une vague (de réaction négative du public). Et j’ai pensé ‘Qu’est-ce que ça fait ?’ Cette querelle imaginaire s’est produite il y a 20 ans », a commenté Robert Smith, reconnaissant que la musique de The Smiths n’était pas particulièrement à son goût et que le groupe n’était en compétition que pendant une courte période.

L’apparente « guerre » entre Robert Smith et Morrissey a commencé dans les années 1980 lorsque le leader des Smiths a qualifié le leader de The Cure de « pleurnichard » lors d’une interview avec The Face. Smith a répondu à ces commentaires lors d’une conversation avec Far Out Magazine dans laquelle il a déclaré: « Morrissey est tellement déprimé que s’il ne se tire pas une balle, je le ferai probablement. »

Smith et Morrissey ont continué à échanger des insultes pendant près de vingt ans, ce que Smith a décrit comme « une douloureuse querelle » lors d’une interview avec Entertainment Weekly en 2004.

Dans la récente interview avec Dean, Robert Smith a exprimé que, bien qu’il n’ait pas réussi à se connecter avec la musique des Smiths, il ne les aimait pas à un niveau personnel. En analysant cette « inimitié », le musicien note qu’il se rend compte que ce genre de chose arrive parce que les gens « veulent désespérément que cela devienne une sorte de feuilleton ».