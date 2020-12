Robert Rodriguez est allé dans les coulisses avec Baby Yoda et est devenu viral

The Mandalorian a été classé parmi les grands succès de 2020 avec sa deuxième saison sur Disney +. Le spectacle de Jon Favreau avait de nombreux moments forts et l’un d’eux était à nouveau Grogu, le petit Bébé yoda qui a été baptisé dans les derniers chapitres. Le fanatisme du personnage ne s’arrête pas et cela a été démontré par une vidéo qui est rapidement devenue virale: Robert Rodriguez est venu dans les coulisses avec la poupée et faisait fureur dans les réseaux.

«Voici un cadeau de Noël pour tous ceux qui m’ont demandé ce que c’était de passer du temps avec Baby Yoda sur le tournage de The Mandalorian, The Tragedy. Découvrez la galerie Disney pour en savoir plus sur les coulisses., le réalisateur de 52 ans a posté et a été montré en train de jouer de la guitare avec El Niño et un grand écran bleu en arrière-plan.

La publication avait plus de trois millions de vues en une seule journée, avec 142 mille J’aime et 37 mille retweets. De plus, il a servi à promouvoir le spécial Disney + dans les coulisses «Galerie Disney: The Mandalorian» qui est disponible sur la plateforme à partir de ce 25 décembre.

The Mandalorian: la vidéo virale de Robert Rodriguez avec Baby Yoda

Rodríguez a réalisé le sixième épisode de la saison 2 appelé La tragédie et ajouté au succès de Star Wars dans sa longue carrière. De plus, il a déjà été confirmé pour participer à The Book of Boba Fett, une nouvelle série basée sur l’univers de The Mandalorian qui fait partie des premières que Disney + a préparées pour 2021.

Le cinéaste texan a une réputation de longue date à Hollywood où son travail sur El Mariachi, Il était une fois au Mexique et le prochain We Can Be Heroes sur Netflix se démarque. À son tour, cela a façonné l’ambitieux projet de John Malkovich dans le film « You Will Never See » qui sortira en 2115.