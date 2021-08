Robert Rodriguez espère que le succès du livre de Boba Fett aidera enfin à faire d’Alita 2

Une suite à Alita : l’ange de la bataille se passe peut dépendre de la façon dont Le livre de Boba Fett est reçu. Basé sur la série manga Ange de bataille Alita et son spin-off original de la série animée, le film est réalisé par Robert Rodriguez. Il est devenu le film le plus rentable du réalisateur prolifique lors de sa sortie en salles en 2019, mais comme le projet était assorti d’un budget si élevé, il n’était pas trop rentable. Cela pourrait bloquer les plans d’une suite potentielle malgré le fait que les fans en demandent une depuis.

Disney a depuis acquis les droits grâce à son acquisition de Fox, mais sans aucun projet apparent de développer un film de suivi de sitôt. Pendant ce temps, Rodriguez a travaillé avec Disney ces dernières années, en tant que réalisateur sur Le Mandalorien et le prochain spin-off Le livre de Boba Fett pour Disney+. Dans une nouvelle interview avec Le sous-sol ringard, Rodriguez a déclaré à quel point il est confiant dans le Boba Fett la livraison de la série, et il prévoit de lancer Alita: Battle Angel 2 à Disney si cela s’avère être le cas.

« J’espère que je gagne un point en faisant autant pour Disney, car ils le possèdent maintenant [they bought Fox], et c’est pourquoi nous n’avons pas pu nous lancer directement dans la suite, à cause de tout cela. Mais maintenant, ils commencent à sortir des trucs de Fox. »

Basé sur la série manga Ange de bataille Alita et son spin-off original de la série animée, Alita : l’ange de la bataille met en vedette une distribution comprenant Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali et Jackie Earle Haley. Utilisant une animation de capture de performances, le film suit Alita (Salazar), un cyborg qui se réveille dans un nouveau corps sans aucun souvenir de son passé. James Cameron a co-écrit le scénario avec Laeta Kalogridis.

Jours avant Alita : l’ange de la bataille Première dans les théâtres américains, Rodriguez et Cameron ont déclaré qu’ils avaient déjà des plans sur l’endroit où prendre une suite potentielle. Il a également été révélé que le fait de placer Edward Norton dans un rôle non parlant en tant que Nova était destiné à aider à mettre en place Alita: Battle Angel 2, c’est pourquoi nous n’avons pas vu plus de ce personnage. Il y avait aussi des caméos de Michelle Rodriguez et Jai Courtney qui étaient également censées mener à la deuxième partie.

« Vous racontez une histoire, en fin de compte, pour que les gens puissent en profiter. Et j’espère qu’ils le feront. S’ils sont suffisamment touchés par cela pour prendre le temps d’aller lancer une campagne, c’est comme le niveau supérieur », Robert Rodriguez précédemment dit Discuter du film de Alital’avenir. « Ce n’était pas le moment idéal pour le sortir, mais les fans n’ont quand même laissé personne oublier qu’ils aimaient ce film. C’est presque mieux que d’avoir un film qui marche vraiment bien mais personne ne s’en souvient dans six à huit années. »

Dans une interview séparée avec Collider l’année dernière, la star Christoph Waltz a déclaré: « Bien sûr! Bien sûr, je le ferais [return for a sequel]! Mais, tu sais, je suis aussi sage que toi. Je n’ai rien entendu et je suis un peu déçu et surpris de n’avoir rien entendu jusqu’à présent, car je sais qu’il a des adeptes. Je sais que les gens l’ont aimé et à part ce que les autres ont dit, j’ai adoré et j’ai aimé travailler dessus et j’ai aimé le résultat. »

Peut-être, comme l’a dit Rodriguez, le meilleur espoir pour Alita: Battle Angel 2 en ce moment c’est pour Le livre de Boba Fett être un succès. La série sera diffusée sur Disney + en décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de The Nerdy Basement.

