Robert Rodriguez confirme qu’il réalisera We Can Be Heroes 2 l’année prochaine

Bravo tout autour. Nous pouvons être des héros 2 va de l’avant avec Robert Rodriguez de retour dans le fauteuil du réalisateur. Écrit et réalisé par Rodriguez, le premier On peut être des héros le film a été présenté en première sur Netflix le jour de Noël l’année dernière. Le streamer rapportera plus tard que le film de super-héros a été regardé dans plus de 53 millions de foyers au cours de son premier mois de sortie. En janvier, il a été signalé qu’une suite était en cours de développement.

Il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles sur le On peut être des héros suite au-delà de l’annonce initiale, mais Rodriguez fournit une mise à jour dans une nouvelle discussion avec Collider. Le cinéaste confirme qu’il reviendra pour réaliser le deuxième volet et que le tournage commencera en 2022. Il a également noté à quel point il aimait travailler sur ce genre de films familiaux que tout le monde peut apprécier. Voici ce qu’il a dit lorsqu’on lui a demandé directement s’il dirigerait Nous pouvons être des héros 2 et si le film commencera la production l’année prochaine.

« Oh, absolument. J’adore faire ces films. Ils sont tellement créatifs. Les adultes aussi s’amusent bien. La plupart des adultes de la distribution avaient aussi des enfants qui ne pouvaient regarder aucun de leurs films. C’est donc un grand bâtiment d’un monde. Mes propres enfants travaillent sur les films. C’est donc comme une affaire de famille. C’est un moment en famille. Vous fabriquez des produits pour d’autres familles, et vous cochez toutes les cases pour vivre la meilleure vie. «

Robert Rodriguez a également abordé le succès du premier film lors de sa première sur Netflix en décembre. Le réalisateur dit que le streamer a été « choqué » par la façon dont il s’en sort, appelant On peut être des héros « inarrêtable. » Il a également spécifiquement noté à quel point le taux d’achèvement était très élevé, ce qui signifie que la plupart des téléspectateurs qui se sont connectés ont terminé le film. Non seulement cela, de nombreux fans ont regardé le film à plusieurs reprises, parfois même plusieurs fois par jour. Comme l’explique Rodriguez :

« Ils ont été choqués de voir à quel point cela continue de fonctionner. Ils appellent cela imparable. Ils n’ont jamais vu un film se comporter comme ça. Cela ne s’arrêtera tout simplement pas. Les enfants n’arrêteront tout simplement pas de le regarder … Le taux d’achèvement était vraiment élevé, mais aussi le taux de répétition était juste hors des charts, parce que les enfants le regarderont juste le matin avant l’école et après l’école tous les jours. Alors oui, ils veulent vraiment une suite, sur laquelle je travaille, parce que c’est un nouveau franchise pour eux. Cela se comporte très différemment. Mais les enfants ont soif d’autonomisation et ces films viennent d’appuyer sur ces boutons. «

On peut être des héros suit les enfants de super-héros célèbres qui se regroupent pour sauver le monde lorsque des envahisseurs extraterrestres enlèvent leurs parents. Robert Rodriguez a été scénariste-réalisateur et a également coproduit avec Racer Rodriguez. Le film met en vedette YaYa Gosselin, Lyon Daniels, Andy Walken, Hala Finley, Lotus Blossom, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Isiah Russel-Bailey, Akira Akbar, Nathan Blair et Vivien Blair.

Vous pouvez regarder le premier On peut être des héros en ce moment sur Netflix. Pour le moment, Rodriguez n’a pas révélé de date de sortie pour la suite, mais il est bon de savoir qu’il est de retour avec un plan pour commencer le tournage en 2022. Cette nouvelle nous vient de Collider.

