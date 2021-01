Robert Rodriguez a confirmé la suite de We Can Be Heroes sur Netflix

Le 25 décembre, jour de Noël, le service de streaming Netflix a présenté le dernier film de Robert Rodriguez dans son catalogue: ‘On peut être des héros’. Le film se déroule dans le monde de ‘Les aventures de Sharkboy et Lavagirl’ (2005), cela nous a donc ramené à ces deux personnages, bien que cette fois avec l’absence de Taylor Lautner, remplacé par Jeffrey J. Dashnaw.

De quoi s’agit-il? Le film raconte les aventures des enfants d’un groupe de super-héros, appelés «Heroics», qui ont été kidnappés par des extraterrestres. Missy, qui n’a pas découvert ses pouvoirs, rencontre un groupe d’enfants et ils forment une équipe où ils apprendront à travailler ensemble, dans le but de sauver leurs parents et de sauver le monde.

Les réactions à sa première étaient régulières parmi les téléspectateurs, car ils étaient émus de revoir deux personnages de leur enfance, mais le film c’était une déception pour la plupart. Dans Tomates pourries a 68% acceptation, 53/100 dans Métacritique et une note de 4,7 / 10 dans IMDb. Malgré les critiques, le film a été un succès et Robert Rodriguez a confirmé qu’il y aurait une suite. Regardez l’annonce!

44 MILLIONS DE FAMILLES se seront adaptées pour WE CAN BE HEROES dans ses 4 premières semaines !! Et… BREAKING NEWS: Les Heroics reviennent pour le deuxième tour! Je suis en plein développement de la suite avec @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7 – Robert Rodriguez (@Rodriguez)

« Breaking News: » Heroics « Return for Round Two! Je suis en plein développement sur la suite avec Netflix! », a publié le réalisateur sur son compte Twitter officiel. Il a également annoncé que, selon les estimations de Netflix, 44 millions d’entre eux auront vu « We Can Be Heroes » au cours de ses quatre premières semaines de sortie.

Pour le moment, il n’a pas été confirmé si Sharkboy et Lavagirl reviendront également, ainsi que Pedro Pascal ou Priyanka chopra, deux des grands noms de la distribution. S’il est déjà en cours de développement, cela signifie qu’il existe déjà un script qui a fait ses premiers pas, alors c’est une question de temps pour connaître de nouveaux détails.