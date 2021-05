Robert Plant prépare une collection de documents inédits

Le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant a révélé qu’il a rassemblé une gigantesque archive personnelle pendant la détention, qui comprend de la musique inédite, qui sera publiée une fois qu’il mourra.

Lors d’une nouvelle interview, Plant a dévoilé ses plans où il a dit avoir passé l’année dernière à la maison « juste à marcher, peindre, dessiner et mettre de l’ordre dans ma maison ».







«Toutes les aventures que j’ai eues dans la musique, les tournées, les sorties d’albums, les projets que je ne pouvais pas terminer ou quoi que ce soit d’autre… Je l’ai mis en place avec un certain ordre… J’ai dit à mes enfants que lorsque je mourrai, ouvrez-le et publiez-le gratuitement, juste pour voir tout ce qui était caché de 1966 à nos jours. C’est tout un voyage ».

Plant a également révélé que l’archive comprend des objets de personnages de sa collection: «J’ai trouvé une lettre de ma mère qui disait: ‘Tu as été un très mauvais enfant, tu devrais y retourner, parce que Sue veut savoir où tu es allée. Et aussi le poste de comptable est toujours disponible.Pourquoi ne rentriez-vous pas à la maison et ne prétendiez pas que tout cela n’est jamais arrivé?







« Je n’avais ouvert la lettre que trois mois auparavant », a ajouté le leader de Led Zeppelin.