Robert Plant parle du procès pour « Stairway to Heaven »

Robert Plant, chanteur du groupe emblématique de hard rock Led Zeppelin, a fait de nouvelles déclarations en référence aux accusations de plagiat que le groupe a reçues pour sa chanson classique « Stairway to Heaven », décrivant l’expérience comme « déplaisante » et « malheureuse ». .

Le groupe britannique a reçu pour la première fois en 2014 un procès de Michael Skidmore, représentant des actifs du guitariste Randy California du groupe de rock américain Spirit, accusant Plant and company d’avoir plagié à travers leur single à succès de 1971 à « Taurus », un chanson publiée en 1968.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Taylor Swift possède la chanson la plus longue à avoir atteint le numéro 1 sur Billboard

Robert Plant a partagé ses impressions sur le sujet dans un entretien avec BBC Radio 4 dans lequel il a été interrogé sur l’affaire. « Qu’est ce que tu peux faire? Je me suis juste assis là, on m’a dit de m’asseoir juste en face du jury, de ne pas les regarder et de ne regarder personne, de rester assis là pendant huit heures. Autant si je suis musicien, je ne peux rien dire de musical, je chante juste ».

Selon Plant, il y a « des centaines et des centaines de chansons qui portent la même progression d’accords, donc c’était très malheureux et très désagréable pour tout le monde ». Les membres de Led Zeppelin finiraient par gagner trois tentatives par Skidmor pour les poursuivre pour plagiat.

Vous pourriez aussi être intéressé par: U2 pourrait travailler sur un nouvel album studio

La victoire judiciaire la plus récente a eu lieu en octobre 2020 devant la Cour suprême des États-Unis, ce qui semble être une décision finale devant le système judiciaire de ce pays. Le mois dernier, la musique de Led Zeppelin fait officiellement partie du catalogue de la plateforme TikTok, permettant aux utilisateurs d’utiliser leurs thèmes dans leurs vidéos.

Led Zeppelin est la dernière acquisition de TikTok de matériel de groupes légendaires, dont les Beatles, Abba et récemment le groupe de rock alternatif irlandais U2. Dans le cas des Beatles, seuls 36 de leurs plus grands succès de leur carrière ont été ajoutés jusqu’à présent, tels que « Hey Jude », « I Want To Hold Your Hand » ou « Something ».