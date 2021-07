Robert Pattinson veut oublier Henry Cavill et Ben Affleck

Robert Pattinson Il a su façonner sa carrière d’acteur à sa manière. Cela a commencé dans la saga des enfants Harry Potter comme Cédric Diggory, mais c’était sans doute avec son rôle de vampire dans crépuscule avec lequel il a gagné l’affection du public, en particulier les adolescents de l’époque. Mais fatigué des rôles dans des films à succès comme ceux-ci, l’acteur britannique a commencé à participer à des films indépendants, surprenant par sa ductilité d’interprétation.

Cependant, le jour est venu où il est revenu dans la cour des grands et a accepté de devenir ni plus ni moins que Bruce Wayne. Et étant le nouveau Homme chauve-souris, l’artiste a de grandes aspirations, tellement nombreuses qu’il est déterminé à faire de l’ombre à l’ancien duo DC, Ben affleck Oui Henri Cavill.

Robert Pattinson sur le tournage de The Batman à Liverpool, en Angleterre (Photo : Getty)



On sait que les deux acteurs ne joueront plus ces super-héros et, en fait, Pattinson s’annonce comme la nouvelle star du studio de bande dessinée. En fait, Warner l’a déjà qualifié de « meilleur Batman » depuis Michael Keaton, qui a donné vie au batman dans les années 80 et sera même plus populaire que celui d’Affleck.

Robert Pattinson veut un dernier au revoir à Ben Affleck et Henry Cavill

Henry Cavill et Ben Affleck au Comic Con (Photo: Getty)



Le départ d’Henry Cavill de DC était tout sauf agréable. L’acteur anglais n’a pas dit au revoir à Superman, comme il le méritait, et le costume est devenu vacant. Dans le cas de Ben Affleck, son Batman apparaîtra dans le film Le flash, dirigée par Andy Muschietti, mais ce sera Pattinson qui relancera l’histoire du super-héros avec une apparente nouvelle saga.

Il est très probable que le film battra des records d’audience et sur cette base, le studio réfléchit déjà à la manière de continuer. À tout le moins, Pattinson est prêt. Tel que rapporté par le site Nous avons ce couvert, l’interprète de 34 ans adorerait faire un film avec un nouveau Superman et oublier définitivement Affleck et Cavill ? Peut être. Il est vrai qu’ils devront encore définir quel acteur pourrait devenir l’Homme d’Acier.

D’un autre côté, il se murmure également que Pattinson veut être un Batman exclusif. En d’autres termes, son intérêt est concentré sur le fait d’être le seul à jouer ce personnage, créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939. Reste à savoir s’il y parviendra. Au moins l’année prochaine, ce ne sera pas le cas, car Affleck et Keaton l’éclipseront dans Le flash.

Quand les premières de Batman avec Robert Pattinson







L’arrivée de ce film sur grand écran a été retardée par la pandémie de coronavirus. C’est que le tournage a dû être interrompu et, bien sûr, sa sortie aussi. Le Batman a prévu sa première pour le 4 mars 2022 aux Etats-Unis. Outre Pattinson, le casting est composé d’acteurs haut de gamme. Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Tutturo, Peter Saarsgard, Andy Serkis et Colin Farrell.