Robert Pattinson taquine les surprises de Batman au DC FanDome de cette année

Le Batman Star Robert Pattinson a taquiné beaucoup de surprises à venir lors de l’événement DC FanDome de cette année. À partir du samedi 16 octobre, l’événement verra toutes sortes de documents relatifs aux prochaines sorties DC dévoilés, Pattinson faisant allusion à de nouvelles passionnantes Le Batman mises à jour avec l’aimable autorisation de lui-même et de sa co-star Zoë Kravitz.

« Moi et Zoé [Kravitz] fait des trucs. C’est une petite chose amusante. Il y a plein de petites surprises pour ça. »

Nous n’avons pas vu grand-chose de Le Batman depuis la première bande-annonce gothique est sortie l’année dernière. Une deuxième bande-annonce a déjà été confirmée à DC FanDome 2021, et il semble que nous pourrions en obtenir beaucoup plus grâce au duo de Pattinson et Kravitz, qui joueront respectivement Batman et Catwoman. DC FanDome lancera également des clips de DC League of Super-Pets, les coulisses de Jason Momoa dans Aquaman et le royaume perdu et Zachary Levi’s Shazam ! La fureur des dieux, et regarde d’abord Dwayne Johnson dans Adam noir et Ezra Miller et Michael Keaton dans Le flash.

Pattinson, qui incarnera à la fois Bruce Wayne et son alter ego Dark Knight dans Le Batman, a également révélé qu’il avait maintenant vu certaines des prochaines adaptations DC de Matt Reeves.

« J’ai vu une partie du film maintenant et c’est plutôt cool. C’est vraiment cool. »

Détails de l’intrigue spécifiques entourant Le Batman sont gardés secrets pour le moment, mais le film a été décrit comme une histoire axée sur le noir qui incorporera plus fortement les compétences légendaires de détective du Caped Crusader. L’histoire telle qu’elle se présente semble se concentrer sur un jeune Bruce Wayne au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime. Bruce est découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham lorsqu’une série de meurtres se produit soudainement aux mains de The Riddler. Mené sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau. Jeffrey Wright dit également que c’est un Gotham pas comme les autres.

Le Batman mettra également Gotham au centre du film, le réalisateur Matt Reeves décrivant la ville emblématique comme étant « tout aussi importante que n’importe quelle galerie Rogues ». Poursuivant, Reeves a déclaré: « C’est un peu comme la nature de ce qu’est cet endroit, et son histoire est d’une importance cruciale pour notre histoire et l’une des choses que je voulais vraiment faire parce que c’est le centre de l’histoire – en particulier l’histoire de la corruption dans la ville. [That] était je voulais le présenter d’une manière qui était vraiment étoffée, je voulais qu’il se sente comme une ville américaine où vous n’étiez jamais allé. Je veux dire d’autres itérations… celle de Burton avait des décors très, très, très théâtraux et magnifiques – et Nolan avait la version qu’il avait créée dans Batman Begins et c’était… des parties de Chicago et des parties de Pittsburgh. Et ce que nous essayons de faire, c’est d’en créer une version que vous n’avez jamais vue auparavant. »

Le Batman est prévu pour une sortie aux États-Unis le 4 mars 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

Sujets : The Batman, Batman, DC FanDome