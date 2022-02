Robert Pattinson révèle un détail de Tom Holland en tant que Spider-Man

Bandes dessinées DC

Le protagoniste de The Batman a expliqué comment son collègue avait attiré son travail chez Marvel. Découvrez ce qu’il a fait et comment cela est devenu réalité après son travail sur The Lost City of Z.

© GettyRobert Pattinson a parlé du Spider-Man de Tom Holland.

Deux des super-héros les plus populaires de l’histoire sont toujours plus pertinents que jamais. On se réfère à Homme chauve-sourisqui lancera bientôt son nouveau film mettant en vedette Robert PattinsonOui homme araignéequi est réapparu de la main de Tom Holland il y a à peine deux mois. Mais il y a une particularité qui les unit : les deux acteurs britanniques ont partagé le plateau il y a quelques années et ont vécu un moment qui marquera complètement la carrière de l’un d’eux.

En 2020, ils ont été montrés ensemble dans Le diable à toute heure, le film original de Netflix où le suspense dans une ville présentait ses côtés les plus sinistres. Mais ce n’était pas la première fois qu’ils le faisaient : quatre ans plus tôt, ils avaient joué aux côtés de Charlie Hunnam et Sienna Miller dans le film Cité perdue de Z. Installés dans les régions de l’Amazonie, ils ont développé un film plein d’aventures qui leur a permis de se connaître en profondeur.

Dans le cadre de la promotion de homme chauve-sourisle prochain film Bandes dessinées DCRobert Pattinson s’est entretenu avec Jimmy Kimmel et au milieu de l’interview il a été encouragé à révéler un détail inédit de sa compagne. « J’ai travaillé avec Tom Holland sur The Lost City of Z il y a des années et je ne pense pas qu’il ait même été choisi pour Spider-Man à ce moment-là.», a commencé par dire l’interprète qui a décollé avec sa prestation dans la saga Twilight.

À cet égard, il a poursuivi : «Lorsque nous tournions le film, il portait un costume de Spider-Man. Je pense qu’il a vraiment manifesté le rôle. Je veux dire, il portait un costume de spiderman je le jure devant dieu”. Ce n’est pas la première fois qu’il est fait référence à la capacité de l’acteur à Inexploré pour obtenir les papiers et les emplois que vous désirez le plus dans votre vie. Cependant, Pattinson ne pouvait pas sortir de son étonnement en le commentant.

« Nous étions en Colombie et je suis sûr à 99% qu’il n’avait pas encore été choisi pour ce rôle. Je portais un costume Spider-Man, nous étions au milieu de nulle part en Colombie et personne n’était là, personne n’a été témoin de cela sauf moi», a conclu en riant le prochain Bruce Wayne qui travaillera sous la direction de Matt Reeves et partagera l’écran avec Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell.

