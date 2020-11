Robert Pattinson plonge dans l’esprit torturé de Bruce Wayne pour créer le Batman

Certains Homme chauve-souris les fans n’arrivent toujours pas à croire que crépuscule La star Robert Pattinson s’habille comme le chevalier noir du réalisateur Matt Reeves Le Batman. Eh bien, peut-être que des mots récents, mesurés et intelligents de l’acteur lui-même expliquant son processus réfléchi pour entrer dans l’esprit et la manière de Bruce Wayne aideront à les convaincre qu’il est le bon acteur pour le travail.

« Je regarde d’abord le personnage et ce que j’ai à faire avec lui, comment je vais devoir inventer des nuances dans cette coquille, la rendant plus complexe, plus complexe tout le temps. Batman est un rôle dans lequel je dois apprenez à mieux jouer l’ambiguïté. Il n’est pas question d’interpréter un personnage d’une seule couleur. C’est beau, des gens qui semblent vivre dans deux états à la fois. «

Le Batman suivra un Bruce Wayne typiquement torturé au début de sa carrière dans la lutte contre le crime, ajoutant de la crédibilité à l’approche de Pattinson de devenir le rôle. Le film reprendra avec un jeune Bruce Wayne découragé par le manque d’impact qu’il a sur le crime à Gotham, quand soudainement une série de meurtres se produisent aux mains de The Riddler. Menant sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents bien-aimés, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau.

Robert Pattinson explique également comment il aborde un rôle aussi pressé et convoité, en comparant Le Batman au thriller de science-fiction tordu Tenet du réalisateur Christopher Nolan.

« Pour commencer, The Batman, j’utilise des choses en ce moment qui semblent fragiles par rapport à l’importance du projet. Conversations que j’ai eues avec des amis proches, des embryons de rêves. C’est la partie secrète et sensible de l’acteur face la lourdeur du projet … Sur The Batman, sur Tenet, une gigantesque équipe de techniciens vous entoure et quand vous dites: ‘Allons-y Robert … Action!’ Vous devez oublier cette masse de gens et jouer devant vos propres pensées, vos propres démons. «

L’acteur a déjà abordé la pression de monter dans les bottes de Batman, réussissant même à trouver des similitudes entre Le Batman et la franchise vampire détestée pour laquelle il est le plus célèbre. «J’ai étrangement apprécié ça pendant Twilight, l’idée que tu peux tout gâcher. Je suppose que je me sentais en confiance. Je voulais être sur la grande scène. Il y a un sentiment légèrement différent quand on sait que des tas de gens vont regarder quelque chose vous travaillez. «

Avec Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Le Batman a amassé un casting de stars, dont Zoë Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Penguin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson et Jeffery Wright comme commissaire Gordon.

Le Batman a récemment repris le tournage après une interruption forcée et devait initialement sortir le 25 juin 2021, avant d’être repoussé au 1er octobre 2021. Le Batman devrait maintenant sortir en salles le 4 mars 2022. Pattinson a fait ces commentaires en s’adressant à Vanity Fair France.

Sujets: The Batman, Batman