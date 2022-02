Robert Pattinson :  »Le plus difficile dans le fait d’être Batman, c’est d’imiter sa voix »

La tâche la plus difficile de Robert Pattinson quand il s’agissait de jouer au Dark Knight, c’était pour imiter la voix profonde et proéminente du personnage. Bientôt disponible »Le Batman »l’acteur principal assure que, de tous les exploits et de la personnalité profonde que présente Batman, parler avec un registre de voix aussi profond pendant de longues scènes a été l’une des plus grandes difficultés auxquelles il a été confronté.

« C’est vraiment difficile d’entrer dans un registre artificiellement bas et de le faire pendant longtemps », a expliqué Pattinson. «Je veux dire, il y a beaucoup de scènes pleines de longs dialogues comme Batman, qui est assez unique parmi beaucoup d’autres films de la série, et vous devez garder votre voix très basse et respecter toutes les nuances du émotions dans la scène. Je veux dire, c’est très difficile.

Même la star de »Le Batman », a affirmé que faire la voix du super-héros durcissait temporairement les muscles de sa gorge, seulement pour qu’ils reviennent à la normale peu de temps après la fin des enregistrements. « Je pense que je faisais des exercices vocaux sans même savoir que je le faisais, j’avais l’impression que mon larynx était tendu pendant le film », a déclaré Pattinson. « Quand j’ai dû retourner à l’enregistrement, je ne pouvais même plus refaire la voix, c’est comme si je n’avais jamais joué le personnage auparavant. »

L’acteur a également été surpris et reconnaissant envers ses fans, car certains ont décrit sa performance et la voix de son personnage comme la meilleure de toutes les actions en direct de Batman à ce jour. Même l’acteur a déclaré qu’il s’était mis au défi de surmonter et de développer la voix du personnage bien mieux que celles de ses prédécesseurs, se référant au travail de la trilogie de »La nuit noire » à partir de balle chrétienne. « Je pense qu’un travail trop emblématique a été fait dans ces films, rien qu’en entendant la voix, vous réalisez que c’est quelque chose qui donne de la présence au personnage, il est impossible de ne pas le faire de cette façon », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Pattison parle des difficultés qu’il a eues en jouant à Batman. Dans le passé, je parlais de la solitude que je ressentais en enregistrant »Le Batman »car la plupart du temps les enregistrements se faisaient la nuit, pour conserver cette essence sombre que véhiculent les histoires de Batman dans Gotham City. Pattinson a ajouté que le secret intense entourant la production a encore aggravé son sentiment d’isolement, tout comme les limitations physiques qui accompagnent le port de son costume moulant de Batman pendant de longues périodes.

Malgré ces défis, l’acteur était optimiste quant à la poursuite de l’utilisation de la cape et du masque du Chevalier noir, et a même confirmé qu’il avait parlé avec Matt Reevesle réalisateur et co-scénariste de »Le Batman »à propos de l’expansion de ce nouvel épisode dans une trilogie, disant qu’il est prêt à revenir en tant que Batman « autant de fois que les gens veulent le voir ».

Rappelez-vous que la nouvelle bande de Bandes dessinées DC, »Le Batman »sortira dans toutes les salles le 4 mars de cette année.