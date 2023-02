Robert Pattinson incarnera Batman dans la série The Penguin

Des rapports récents ont suggéré que Robert Pattinson apparaîtra dans la série HBO Max »Le pingouin », la série dérivée qui se déroulera dans l’univers du film »The Batman » réalisé par Matt Reeves.

Le tournage de la série a commencé en février, beaucoup spéculant sur les acteurs faisant partie de la distribution. Une partie des rumeurs inclut un camée de Pattison, jouant à nouveau Bruce Wayne.

Selon les rumeurs, l’acteur apparaîtrait comme un antagoniste de Colin Farrell comme The Penguin dans un ou deux épisodes, bien que l’on ne sache pas si Pattinson enfilera à nouveau le costume de Dark Knight ou apparaîtra simplement comme Bruce Wayne. Pour le moment, la participation de Pattinson à la série n’a pas été officiellement confirmée.

»The Penguin » aura lieu après les événements du film de 2022, qui voit Farrell dans le rôle d’Oswald Cobblepot profitant de la pègre après la mort de son patron Carmine Falcone. La série comprendra un total de huit parties avec l’histoire venant de Matt Reeves, qui est producteur exécutif avec showrunner Lauren Le France.

Dans une précédente interview, Reeves a confirmé que « The Penguin » mettra officiellement en place l’histoire qui mènera à la prochaine suite de Batman. « Il y a en fait un petit tissu de choses que nous voulons faire, la façon dont nous le faisons avec » The Penguin « et comment cela remonte à la façon dont cela va mener à la suite, et ce que cette suite va être, « , a déclaré Reeves.

Selon les directeurs de DC Studios, James Gunn et Pierre Safranla suite de »The Batman » fera partie de la marque DC Elseworlds, une série de films qui ne seront pas situés dans l’histoire principale de l’univers DC.

»The Batman – Part II » sera à nouveau réalisé par Reeves à partir d’un scénario écrit par Mattson Tomlin. Aucun autre détail sur son intrigue et ses personnages n’a été révélé, Pattinson étant actuellement le seul acteur annoncé à revenir. Dans une précédente interview, Barry Keoghan a exprimé son intérêt à revenir en tant que Joker pour la suite, après avoir surpris les fans avec son camée inattendu dans le premier film.

La suite de »The Batman » sortira en salles le 3 octobre 2025. La série »The Penguin » de HBO Max n’a pas encore de date de sortie.