Robert Pattinson fête ses 36 ans : ce sont ses meilleurs films

Anniversaire

L’acteur qui vient de devenir Batman grâce au dernier film de Matt Reeves a d’autres grands titres à son répertoire. Nous vous disons ce qu’ils sont et où les voir.

© GettyAnniversaire de Robert Pattinson.

Comme en 2008 Robert Pattinson a vécu son premier âge d’or main dans la main avec le début de la saga Crépusculequi a dirigé avec Kristen Stewartcette année il a dû vivre une sensation similaire grâce au nouveau film de Homme chauve-souris dirigée par Matt Reeves. Bien sûr, il a fait bien plus dans sa carrière, alors on profite de son 36e anniversaire pour vous parler de quatre titres qui ressortent de son CV et où les voir.

+ Films de Robert Pattinson à regarder

4 – Le Phare

Dirigée par Robert Egger après avoir réalisé La Sorcière, cette production était dirigée par Pattinson et Willem Dafoe. Dans le genre de la terreur psychologique, il se concentre sur deux marins qui doivent s’occuper d’un phare dans une partie perdue du monde, ce qui les plonge peu à peu dans la folie. vous pouvez le voir dans Étoile+.

3-Bon moment

Près de Jennifer Jason Leigh et Bennie Safdie, Pattinson stars dans ce film qui, pour beaucoup, est le meilleur qu’il ait fait dans sa carrière. Il s’agit d’un vol frustré qui rend le jeune frère de Constantin (Pattinson) finir en prison. Pour cela, Constantin fera tout son possible pour obtenir l’argent nécessaire pour payer votre caution et vous libérer. Ce film n’est sur aucune plateforme légale Diffusion.

2 – Principe

Malgré les critiques, il est juste de dire que le déploiement technique de Principe cela vaut la peine d’être souligné. Une histoire dans laquelle le temps s’écoule et où la technologie permet de le contrôler, où l’humanité est menacée par un magnat qui veut tout détruire. Jean-David Washington dirige ce film avec Robert Pattinson et vous pouvez le voir dans hbo max.

1 – Le diable à toute heure

Actuellement concentré sur L’escalierla nouvelle série de hbo maxun Champs Anthony nous l’avons rencontré grâce à la sombre histoire de Le diable à toute heure. Protagonisée par Tom Holland, Bill Skarsgard et Robert Pattinson, se concentre sur une petite ville nord-américaine où la guerre a laissé des séquelles et où la seule issue est la violence. vous le trouvez dans Netflix.

