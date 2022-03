Robert Pattinson et Zoë Kravitz : la meilleure alchimie de l’univers Batman ?

Images de Warner Bros.

homme chauve-souris, le nouveau film Dark Knight réalisé par Matt Reeves, est déjà en salles. Il a introduit la troisième version de Catwoman sur grand écran.

©IMDBLe film a été présenté ce jeudi.

Enfin, vous pouvez commencer à voir les réactions des fans dehomme chauve-souris, qui est arrivé dans les salles ce jeudi et a laissé beaucoup de gens fascinés par ce qui a été vu. Des doutes sur vous-même Robert Pattinson Il était à la hauteur de la tâche et pouvait se mettre à la place du Chevalier de la nuit laissé de côté : la critique a donné raison à un film qui en Tomates pourries Il a été positionné avec 85% d’approbation et a tout laissé ouvert à ceux qui rêvent de voir un nouvel épisode de l’homme masqué.

Cette fois, le méchant était Le Riddler et pour y faire face, Homme chauve-souris a demandé l’aide d’une ancienne et bien connue héroïne de CC: femme chat. Celui chargé de mettre la peau de Selina Kyle il a été Zoé Kravitz, qui est devenue la troisième actrice à porter ce personnage sur grand écran. Dans les versions précédentes, ils étaient michelle pfeiffer (batman revient1992) et Anne Hathaway (Le chevalier noir se lève2012) ceux chargés de remplir ce rôle.

Chacun avait le sien quand il s’agissait de donner vie à femme chat dans le monde de Homme chauve-sourismais s’il faut parler d’un qui s’est démarqué en termes de chimie, c’est Kravitz. À la fois dans le caractère et hors du caractère (dans les entretiens promotionnels), vous pouvez voir que le lien entre Zoé et Robert Pattinson Il fonctionne très bien. Cependant, il est également juste de souligner quel est le défaut le plus important de la relation Selina-Bruce.

S’il y a quelque chose qui ne fonctionne clairement pas dans l’histoire qui Matt Reeves Présenté dans homme chauve-souris C’est l’aspect romantique. L’attirance entre catwoman et batmanaboutissant à un baiser et même une invitation à partir ! Gotham et s’enfuir avec elle ! Il se sent complètement forcé et sous-construit. Il semble que la nécessité d’établir un lien romantique entre les deux ait été une priorité même si peu d’interactions entre les deux ont été observées pour l’indiquer. Peut-être que les trois heures de durée signifiaient que d’autres problèmes devaient être priorisés dans la salle de montage, ce qui nuisait au développement de la romance entre les deux.

Kravitz a révélé qu’il jouait Catwoman en tant que personnage bisexuel

Dans un contexte où l’inclusion et la diversité sont de plus en plus présentes dans le monde de l’art, Homme chauve-souris Il ne l’ignorait pas. En 2015, CC publié une caricature dans laquelle il était précisé que Selina Kyle c’était un personnage bisexuel. Dans cette optique, le portail piéton Il a demandé Kravitz comment il avait abordé son personnage, notamment dans sa relation avec Anikaavec qui on pourrait penser qu’il y a une relation, à laquelle l’actrice a répondu : « C’est définitivement comme ça que j’ai interprété ça, qu’ils avaient une sorte de relation amoureuse. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂