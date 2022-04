Robert Pattinson de retour pour la suite de « The Batman »

« The Batman » obtient une suite, avec Robert Pattinson prêt à revenir en tant que défenseur le plus féroce de Gotham.

Warner Bros. a révélé ses plans pour une autre histoire de Caped Crusader lors de sa présentation mardi soir à CinemaCon, le salon annuel des propriétaires de théâtre. Le réalisateur de « The Batman », Matt Reeves, était sur place pour annoncer la nouvelle qu’il écrira et dirigera la suite, mais il n’a fourni aucun détail sur ce que le film impliquera.

« The Batman », une aventure de super-héros de trois heures, a fait ses débuts sur grand écran en mars, avec 134 millions de dollars sur le marché intérieur. Ces ventes de billets se classent toujours comme le plus grand week-end d’ouverture de 2022, ainsi que le deuxième film de l’ère pandémique à franchir la barre des 100 millions de dollars en un seul week-end après « Spider-Man: No Way Home ». Avec 759 millions de dollars à ce jour au box-office mondial, « The Batman » est actuellement le film le plus rentable de l’année.

Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne. Warner Bros.

Notamment, « The Batman » a marqué un retour aux sorties en salles exclusives pour Warner Bros. après que le studio a sorti l’intégralité de sa liste 2021 simultanément sur HBO Max. À l’avenir, Warner Bros. prévoit de garder ses nouveaux films dans les cinémas pendant 45 jours avant de mettre ses nouveaux titres sur HBO Max. Ses prochains titres incluent « Elvis » (24 juin), « DC League of Super-Pets » (29 juillet), « Creed III » (23 novembre) et « Shazam! Fureur des dieux » (16 décembre).

« The Batman » a jeté un regard sombre (bien que PG-13) sur les premiers jours de Bruce Wayne en tant que « le plus grand détective du monde ». Dans sa poursuite de la justice, le jeune Dark Knight découvre la corruption à Gotham City tout en poursuivant le tueur maniaque connu sous le nom de Riddler (Paul Dano). Le casting étoilé comprenait Zoë Kravitz en tant que Catwoman, Andy Serkis en tant que majordome de Batman Alfred Pennyworth, Colin Farrell en tant que seigneur du crime connu sous le nom de Penguin et Jeffrey Wright en tant que chef de la police de Gotham City, James Gordon. En plus des ventes de billets à succès, le film a été largement adopté par les critiques (il détient 85% sur Rotten Tomatoes), ainsi que par le public (il a décroché un « A- » CinemaScore).

Dans la critique de « The Batman » de Variety, le critique de cinéma en chef Peter Debruge a distingué Reeves pour avoir fait « quelque chose de relativement unique ici, du moins selon les normes du film de bande dessinée ».

« Ce film noir fondé, souvent brutal et de près de trois heures s’inscrit parmi les meilleurs du genre, même si – ou plus justement, parce que – ce qui rend le film si génial est sa volonté de démanteler et d’interroger le concept même de super-héros », il a écrit.

Parallèlement au suivi de Bruce Wayne, Warner Bros. a plusieurs propriétés DC en préparation, notamment l’animation «DC League of Super-Pets» (qui sortira en salles le 29 juillet) et «Shazam! Fury of the Gods »(qui ouvre le 22 décembre). L’année prochaine, Jason Momoa revient pour « Aquaman et le royaume perdu » (prévu pour le 17 mars) et Ezra Miller joue dans « The Flash » (23 juin).

