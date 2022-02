Robert Pattinson a vu The Batman et a laissé ses sentiments

Bandes dessinées DC

L’acteur a eu la chance de voir The Batman et a un avis très particulier sur le film. Les raisons pour lesquelles il captivera le fandom.

©IMDBBatman et Gordon

homme chauve-souris C’est peu de temps après sa sortie et nous avons déjà vu à travers ses bandes-annonces et avant-premières qu’il s’agit d’une histoire sombre et non conventionnelle du Chevalier de la Nuit. Le Riddler est dépeint comme un antagoniste dérangeant qui vise les classes supérieures de Gotham, y compris Bruce Wayne. Homme chauve-souris Il aura l’aide de personnages comme Alfred, James Gordon et un allié hors du commun : Catwoman.

Dirigée par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson, le film se déroule dans les premières années d’activité de la chauve-souris, alors qu’il a encore le traumatisme du meurtre de ses parents à la surface. Cette colère se transforme en pure vengeance et c’est le moteur de sa mission de justicier de Gotham. Maintenant, le protagoniste du film a reconnu qu’il avait déjà vu la bande et a laissé ses sentiments.

Robert Pattinson partage ses sentiments à propos de Batman

« Quand je l’ai vu pour la première fois, même dès la première prise, il semble incroyablement différent, sur le plan tonal, des autres films. C’est tellement bizarre, et un peu… C’est triste et assez touchant. »Pattinson a dit du travail de Reeves. Rappelons que le réalisateur a eu la chance de travailler avec un scénario écrit par Ben Affleckmais a décidé d’aller dans une autre direction.

Pattinson a ajouté : « C’est une histoire Batman inhabituelle et il me semble très difficile d’imaginer ce que sera une série après. Je veux dire, ils ont toujours ce petit extrait à la fin, qui est comme : et bientôt ! Mais à part ça, c’est étrangement personnel. Je pense que les gens seront surpris de voir à quel point c’est différent. ». Les paroles de l’acteur ne manqueront pas de combler les fans du héros avec de grandes attentes.

D’autre part, Zoé Kravitzqui joue Catwoman dans le film, est ravie : « Voir une personne comme Selina vraiment entrer en contact avec son pouvoir et devenir Catwoman ? C’est un voyage qui m’intéresse vraiment. Nous n’avons pas encore vu cela. Habituellement, nous rencontrons Catwoman, et c’est une transformation très rapide, une chose du jour au lendemain, ou elle est déjà là. »dit l’actrice.

« Et donc trouver le voyage émotionnel qui l’amène à l’endroit où elle prend la décision d’être cette personne, c’est ce qui m’excite vraiment. »a complété Kravitz à propos de l’arc que Selina Kyle traversera sûrement dans homme chauve-souris et comment faire partie de cette histoire soulevée par Matt Reeves et mettant en vedette aux côtés Robert Pattinson Cela l’excite vraiment. Le film sortira au cinéma le 4 mars.

