Robert Pattinson a-t-il révélé le méchant de The Batman 2 ?

Mais Le Batman vient tout juste de sortir sur les écrans après plusieurs retards et beaucoup d’attente patiemment, les discussions se sont déjà tournées vers ce que nous pouvons attendre d’une suite. En parlant avec Vanity Fair, la star Robert Pattinson a révélé les méchants qu’il espère voir, l’acteur affirmant une fois de plus son désir de voir The Dark Knight affronter la tristement célèbre Court of Owls.

« Je pensais vraiment que Court of Owls serait probablement dans la suite. Il semble vraiment que – je veux dire, je ne fais que deviner, je n’arrête pas de le dire. »

Non seulement Pattinson espère affronter la Court of Owls, mais il déclare même que les méchants seront « probablement » en Batman 2. L’acteur aurait-il pu « tirer un Tom Holland » et laisser échapper quelque chose à propos de la suite qu’il n’aurait pas dû ?

Créé par l’écrivain Scott Snyder et l’artiste Greg Capullo pour DC Comics en 2011, The Court of Owls est un groupe criminel organisé et une société secrète de riches Gothamites. Depuis des siècles, The Court of Owls a manipulé les citoyens de Gotham pour leur propre profit, avec leur sombre histoire et leurs plans diaboliques lentement découverts par Batman. La Cour des hiboux a amené Batman au bord du gouffre et est depuis devenu l’un des méchants les plus aimés de la galerie des voyous du personnage.

Tandis que Le Batman réintroduit plusieurs méchants classiques tels que The Penguin et The Riddler, The Court of Owls n’ont jamais été sur grand écran et donneraient au réalisateur Matt Reeves et à la star Robert Pattinson amplement l’occasion de raconter une histoire non vue par un public plus large et de se séparer davantage de précédents efforts de Batman en direct.

Avec Le Batman traitant du crime de haut en bas et de l’influence du secteur social d’élite sur Gotham City, il ne fait aucun doute que The Court of Owls ferait les méchants parfaits dans un suivi.

Batman arrive enfin en salles





Suite à une série de retards, Le Batman sortira enfin en salles à partir du 4 mars. Le film présentera une version de l’icône de DC deux ans après sa vendetta. Traquer les rues en tant que Batman, semant la peur dans le cœur des criminels, a conduit Bruce Wayne profondément dans l’ombre de Gotham City. Mais lorsqu’un tueur nommé The Riddler commence à cibler l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques enverra le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain.

Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez eux et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, Batman doit nouer de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice à l’abus de pouvoir et à la corruption qui sévissent depuis longtemps à Gotham City.

Réalisé par Matt Reeves, qui a écrit le scénario avec Peter Craig, Le Batman étoiles Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell. Le Batman a reçu des critiques élogieuses et se situe actuellement à 85% sur Rotten Tomatoes sur la base de 271 critiques.





