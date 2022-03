Robert Pattinson a révélé son méchant Batman préféré

Bandes dessinées DC

Robert Pattinson a été encouragé à choisir un méchant dans la vaste galerie offerte par le Dark Knight. Surprendre!

© GettyRobert Pattinson

homme chauve-souris Il est déjà un succès aux yeux de la critique spécialisée et est en passe de devenir un succès majeur au box-office mondial. Robert Pattinson a joué une version sombre de Bruce Wayne qui punit cruellement les criminels de Gotham City et fait face à un tueur en série qui semble avoir une longueur d’avance sur lui à chaque tournant : The Riddler. Le chevalier noir aura l’aide de James Gordon, Alfred et un allié improbable dans Catwoman.

Le film réalisé par Matt Reeves a présenté ces méchants de la vaste galerie d’antagonistes que possède Gotham Bat: The Penguin et Carmine Falcone. Ensuite et lors d’une interview que Pattinson a donnée avec son partenaire de casting Zoé Kravitzle dernier interprète de Bruce Wayne s’est fait demander quel était son méchant préféré parmi tous les ennemis de Batman.

Le méchant préféré de Pattinson

La réponse de Robert Pattinson stupéfait tout le monde sauf Zoé Kravitz. Dans ce cas, l’acteur a reconnu que son méchant préféré est le roi de l’assaisonnement. L’actrice qui prête son corps à Catwoman dans The Batman a fait remarquer que son partenaire « Continuez à insister sur la même chose » et l’enquêteur n’a pas hésité à demander s’il s’était passé quelque chose lorsqu’ils les avaient aspergés de condiments. Pattinson a ri et a dit qu’il trouvait l’idée amusante.

The Condiment King est une idée originale de Bruce Timm et Paul Dini pour Batman : la série animée et est apparu pour la première fois dans la troisième saison de la série animée à succès des années 90. Plus tard, le personnage fera le saut vers les romans graphiques mais ne développera jamais un personnage dangereux typique des autres antagonistes du héros tels que le Joker ou Bane.

Il est difficile d’imaginer The King of Seasoning dans une suite à homme chauve-sourissurtout compte tenu du traitement sérieux qu’il a donné Matt Reeves à son film et comment il a affronté les trois méchants qui apparaissent dans le film, faisant même du Riddler une véritable menace, ce qui a surpris plus d’un fan de Batman. Robert Pattinson Il a vraiment étonné les habitants et les étrangers avec son choix.

