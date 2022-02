Robert Pattinson a expliqué pourquoi il était intéressé à jouer à Batman

Bandes dessinées DC

Robert Pattinson est le dernier acteur à donner vie au Chevalier noir sur grand écran. Vos raisons de dire oui au papier !

©IMDBbatman et catwoman

homme chauve-souris est la prochaine entrée dans la vie du Dark Knight sur grand écran. Dirigée par Matt Reeves, les avant-premières et les bandes-annonces de ce film montrent une histoire sombre et inquiétante où la chauve-souris de Gotham fait face à un tueur en série cruel qui a marqué les classes supérieures de la ville. The Riddler est l’antagoniste du film et promet d’être épique. En cours de route, Bruce Wayne recevra l’aide d’Alfred, James Gordon et Catwoman.

Robert Pattinson est chargé de donner vie au héros dans cette nouvelle version du personnage de DC Comics dans les films. L’acteur n’a pas hésité à mettre en avant sa passion pour la chauve-souris et a déclaré que c’était l’une des grandes raisons qui l’avait rapproché de ce projet de Matt Reeves qui semble être quelque chose de très spécial. homme chauve-souris a réussi à exciter les fans du héros.

Robert Pattinson et son désir d’être Batman

« De tous les super-héros qui sont sortis au cinéma, le seul que j’ai vu dans chacun de ses films est Batman. Je ne peux pas en dire autant d’un autre personnage. J’étais toujours à l’affût de leurs sorties. J’y étais très attaché. Aucun de ces films n’est mauvais, beaucoup de gens disent que certains ne sont pas bons, mais ils atteignent tous leur objectif et sont intéressants selon leur lieu et leur époque. J’avais un instinct bizarre à ce sujet, mais j’ai toujours aimé le personnage. »dit l’acteur.

Il semble que Robert Pattinson est un de plus dans la longue liste du fandom de Homme chauve-souris. Bien sûr, le héros de Gotham fait partie des personnages les plus populaires des romans graphiques et son passage au grand écran a toujours fait parler d’eux. La plupart du temps pour le mieux, même s’il savait aussi faire des faux pas. Batman et Robin, « nous vous regardons ».

Pattinson a offert son interprétation sur ce que Matt Reeves atteint avec Homme chauve-souris: « Il a cet énorme traumatisme en lui et il a mis en place un mécanisme psychologique pour y faire face. C’est vraiment un exemple de mauvaise auto-thérapie qui s’est terminée par le fait que Bruce Wayne était Batman pour s’aider lui-même. ». Toute une définition du Dark Knight et de ses véritables motivations.

Pattinson a révélé qu’il avait surpris ses agents avec son désir de jouer Bruce Wayne : « J’ai vérifié de manière obsessionnelle encore et encore pendant un an. Mes agents m’ont dit que c’était intéressant parce que je voulais seulement interpréter des phénomènes. C’est un phénomène ! » complété son analyse l’acteur de Principe. homme chauve-souris Il sortira au cinéma le 4 mars.

