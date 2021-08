Robert Pattinson a été payé 3 millions de dollars pour jouer à Batman

Briday - Couverture, Couverture de jet de nouveauté de Million Dollar Bill - Idées cadeaux amusantes pour les amateurs d'argent, 1 #

De belles couleurs et une conception d'impression exquise, une flanelle robuste et durable, sans pot et des bords de surjet renforcés vous garantissent un service à long terme. Motif flanelle claire de haute qualité, texture douce et agréable. Utilisation multi-scénarios: canapé, table basse, lit, table à manger, nappe, donnez à votre pièce une sensation différente. 59 "x 31" pouces. Imprimer des dollars Description du produit Couleur: 1 # Couvrez vos biens et gardez-les au chaud sous une couverture! La conception unilatérale de billets d'un million de dollars 100Polyester donne une nouvelle signification à la finance Remarque: en raison des effets d'éclairage et des paramètres de luminosité / contraste de l'écran et d'autres facteurs, les photos du site Web et les éléments réels peuvent avoir des nuances légèrement différentes. Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, Contactez-nous et nous serons ravis de vous aider. Instructions de lavage: lavage à la main.