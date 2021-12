Robert Pattinson a déjà des idées pour The Batman 2 & 3

Nous avons déjà vu tant d’enthousiasme de la part des fans autour Le Batman, le prochain film de super-héros mettant en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il ne sera pas un succès dans les salles. Parce que Warner Bros. s’est déjà engagé dans des émissions dérivées sur HBO Max avec des rumeurs de plans pour plus de suites de films, nous verrons probablement l’histoire de Bruce continuer sur grand écran. Ce n’est probablement qu’une question de temps avant que l’annonce ne soit officielle.

Dans le numéro de février 2022 du magazine Empire, Pattinson a taquiné qu’il avait quelques premières idées en tête pour l’avenir de son Batman. Taquinant qu’il veut étoffer une trilogie complète dans ce rôle, Pattinson a déclaré: «J’ai fait une sorte de carte pour savoir où la psychologie de Bruce se développerait au cours de deux autres films. J’aimerais le faire. »

« En tant que premier Homme chauve-souris dans dix ans, l’espoir est que nous pourrons jeter les bases sur lesquelles vous pourrez construire des histoires », ajoute le producteur Dylan Clark. Ces plans sont déjà en marche, car Colin Farrell a signé pour jouer le rôle d’Oswald Cobblepot dans un spin-off de Penguin après fait ses débuts dans Le Batman. Une série dérivée distincte sur HBO Max suivra les officiers du service de police de Gotham. Des films dérivés sont toujours possibles en plus de plus de suites de films.

Tout d’abord, tout devra commencer par Le Batman. Nous aurions déjà dû avoir le film, mais la pandémie et les multiples retards de tournage ont repoussé le long métrage à 2022. C’est depuis longtemps l’une des sorties de films les plus attendues car les aperçus ont tous été très prometteurs. Même ceux qui ont initialement remis en question le casting de Pattinson sont désormais principalement vendus sur le nouveau Dark Knight.

« Je n’ai jamais fait chaque film que comme un projet de passion », a déclaré le réalisateur Matt Reeves. « C’est encore plus vrai, parce que lorsque vous savez que quelque chose a été bien fait auparavant et qu’il est si aimé, vous ne pouvez pas simplement entrer et marcher en somnambule. Vous devez tirer pour quelque chose. Nous essayons de laisser notre marque là-dessus.

Nous avons ce film Batman autonome qui sort, mais cela ne veut pas dire que nous ne verrons pas d’autres Batman sur grand écran. Le flash ramènera également Michael Keaton pour reprendre sa version classique de Batman, tandis que Batman de Ben Affleck du DCEU fera également une apparition. DC et Warner Bros. approfondissent peut-être le multivers avec ce film, mais comme nous l’avons déjà vu avec le succès de Joker, il y a toujours une place pour des films autonomes amusants basés sur des personnages populaires de DC.





Le Batman devrait sortir en salles le 4 mars 2022. Réalisé par Matt Reeves, le film a été écrit par Reeves et Peter Craig. Il met en vedette Robert Pattinson dans Bruce Wayne, Zoe Kravitz dans Catwoman, Paul Dano dans The Riddler, Jeffrey Wright dans Jim Gordon, Andy Serkis dans Alfred Pennyworth, John Turturro dans Carmine Falcone et Colin Farrell dans Oswald Cobblepot, alias le Pingouin. Aussi attendu que soit le film, il reste à voir s’il surpassera le récent succès de Spider-Man : Pas de chemin à la maison.





