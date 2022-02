Robert Pattinson a de la concurrence : le chanteur latin qui veut être Batman

in

Bandes dessinées DC

Un chanteur latin populaire qui fait sa première expérience à Holywood s’est présenté comme le prochain Batman. Vous avez deviné de qui il s’agit ?

©Warner Bros.homme chauve-souris

Homme chauve-souris est l’un des super-héros les plus populaires sur Terre et est actuellement à son apogée dans le monde du septième art. Dans le Univers étendu DC le personnifie tellement Ben Affleck comme la version d’un autre univers : Michel Keaton. En dehors du DCEU se trouve la proposition du réalisateur Matt Reeves avec Robert Pattinson. Un regard sombre et troublant sur la mythologie de la chauve-souris gothique.

Beaucoup d’acteurs ont voulu jouer ce personnage mais peu ont été choisis qui ont réussi à entrer dans le costume de Homme chauve-souris. Maintenant, un musicien latin de grand succès dans le monde est prêt à tout pour devenir le nouveau chevalier de la nuit. Il s’agit de Maluma! Rappelons qu’il vit sa première expérience à Hollywood et apparemment il ne s’en sort pas mal.

Un Batman latino ?

Actuellement Maluma est le protagoniste du film épouse-moi près de Jennifer Lopez et Owen Wilson. Dans ce cas, l’intrigue tourne autour d’un couple de musiciens qui se marient lors d’un concert devant des milliers de personnes. tout semble aller « navigation fluide » jusqu’à ce que la chanteuse Kat Valdez réalise que son partenaire la trompe avec son assistante. L’amour s’effondre.

« C’est un jeune homme très rêveur, avec qui on a quelques points communs : c’est un amoureux de la musique, de la mode. C’est un personnage très réussi, qui a des tournées mondiales. Et bien, il commet une énorme erreur, mais il la paiera très cher. C’est la seule partie où je ne m’identifie pas à cet artiste. »mentionné Maluma à propos de Bastian, le personnage avec lequel il a fait ses débuts dans l’industrie hollywoodienne.

Qu’en est-il de votre désir d’être Homme chauve-souris? « Mon rêve est d’entrer à fond à Hollywood, c’est le bon moment. J’aimerais briser ce stéréotype et être le premier Batman Latino, ou je ne sais pas, James Bond. Je pourrais amener ma carrière à un autre niveau et représenter notre culture. ». De cette manière Maluma il donne voix et corps à cette envie qui le trouve dans un grand moment professionnel mais qui risque d’être difficile à réaliser. Nous verrons…

