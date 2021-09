Robert Pattinson a confirmé les surprises concernant le Batman à DC FanDome

Bandes dessinées à courant continu

Il reste peu de choses pour l’événement en ligne que tous les fans de DC veulent voir et dans ce contexte, Robert Pattinson a avancé des surprises sur The Batman.

Cinéma© IMDbLe Batman

Il ne reste que quelques semaines avant l’événement en ligne préféré des fans de CC qui se préparent à recevoir des informations et du contenu de leurs personnages préférés. En ce sens, certains enjeux se confirment, comme la présentation exclusive de la deuxième bande-annonce du film Le Batman, dirigée par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson. La première bande-annonce du film a enthousiasmé de nombreux fans du Dark Knight.

Lors d’une interview avec Variety, à l’occasion de l’inauguration du Musée de l’Académie, l’acteur principal du film The Gothic Bat a laissé quelques phrases qui enthousiasmeront les adeptes de Bruce Wayne. Bien qu’il n’entre pas dans les détails, Pattinson a nommé un de ses collègues qui a également participé au film : Zoé Kravitz.

Il reste peu de choses pour une nouvelle bande-annonce pour le Batman

« Zoë Kravitz et moi avons fait quelques trucs, et c’est plutôt amusant. Il y a beaucoup de petites surprises. », étaient les mots que l’acteur a choisi Principe. Qu’est ce que ça signifie? Il semble que Batman et Catwoman, le personnage joué par Kravitz, fera avancer un peu le film dans la prochaine rencontre virtuelle des fans de CC. Beaucoup se demandent à quoi ressemblera la chimie entre ces versions de Bruce Wayne et Selina Kyle.

D’autre part, Pattinson a assuré qu’il voyait déjà une partie du travail de Matt Reeves et il n’a que des louanges pour ce qui est à venir dans la vie de Homme chauve-souris. La première bande-annonce prévoyait déjà une atmosphère sombre qui a apparemment affirmé un nombre important d’adeptes qui attendent le film avec impatience. « J’ai vu une partie du film et c’est vraiment cool. »dit l’interprète.

L’événement DC FanDome aura lieu le le 16 octobre prochain et durera environ quatre heures, à partir de 10h00 HAP (12h00 Mexique et Colombie | 14h00 Argentine et Chili | 19h00 Espagne) et encore une fois ce sera une réunion virtuelle entièrement gratuite. Les adeptes de la marque attendent avec impatience toutes les informations concernant leurs personnages préférés, notamment Homme chauve-souris.

