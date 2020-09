Robert Lewandowski est tombé amoureux en vacances

08.09.2020 12h30

Robert Lewandowski est en vacances avec sa famille. Sur Instagram, il tient ses fans au courant de ce qu’il fait.

Robert Lewandowski (32 ans) profite actuellement de ses vacances bien méritées avec sa femme Anna et ses filles Laura et Klara. Cependant, on ne peut que spéculer sur l’endroit où les quatre ont fini, car le footballeur n’a pas encore révélé la destination du voyage. L’attaquant a récemment partagé beaucoup d’impressions de son voyage sur Instagram.

Avec la petite Laura sur le yacht

Comparé à ses supporters dans ce pays, le Polonais peut s’attendre à un temps ensoleillé et à un ciel bleu clair. Sur les photos que la star du FC Bayern a postées sur la plateforme, il se montre sur la plage avec sa femme et la petite Klara, l’autre fois avec la nouveau-née Laura dans ses bras sur un yacht.

Anna Lewandowski fête son anniversaire

Le 7 septembre, l’ancienne athlète a célébré son 32e anniversaire. A l’occasion de cela, le footballeur a posté une photo de baiser avec son être cher. Robert a écrit un message émouvant à sa femme à propos de sa contribution: «Que votre vie soit pleine d’amour et de bonheur. Vous êtes attentionné, incroyable et la meilleure maman et une véritable inspiration! Merci pour votre soutien, pour votre aide, pour vos conseils. Je suis si fier de pouvoir vous appeler ma femme. «

C’est ce que disent les adeptes

Ceux qui apprécient leur partenaire avec tant d’amour reçoivent également de nombreux retours positifs. «Quel romantique», a écrit un utilisateur, par exemple. « Un beau couple, vraiment enviable », a déclaré un autre.

Les deux sont mariés depuis 2013 et semblent très liés. Donc, sur le plan privé et professionnel, les choses ne pourraient pas aller mieux pour Robert Lewandowski pour le moment. Plus récemment, l’idole du football a même pu remporter le triple avec son FC Bayern Munich, composé de la Bundesliga, de la Coupe DFB et de la Ligue des champions.

Le meilleur attaquant de la Bundesliga

Avec 34 buts fiers, le Polonais a également été sacré meilleur buteur de la Bundesliga. Timo Werner à la deuxième place a marqué «seulement» 24 buts.