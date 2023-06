Robert Kirkman taquine un nouveau méchant dans la saison 2 d’Invincible

Pirelli Pneu - null - CINTURATO ALL SEASON SF2 - Pirelli - 195-45-16-84-V

Le PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF 2 est un pneu 4 saisons qui convient la plupart des v hicules. Le nouveau CINTURATO ALL SEASON SF 2 est id al pour les conducteurs la recherche d une solution de mobilit innovante. La nouvelle g n ration du pneu ALL SEASON avec le symbole alpin a t d velopp e pour am liorer les performances du produit dans les zones urbaines et touristiques, avec une attention particuli re pour la s curit , quelles que soient les conditions m t orologiques, et un meilleur kilom trage. Le marquage 3PMSF confirme sa parfaite utilisation t comme hiver, conform ment aux r glementations l gales. Vous n avez plus vous soucier des changements de pneus selon les saisons. Avec le CINTURATO ALL SEASON SF 2, vous pouvez profiter d une exp rience de conduite de haute qualit , confortable et s re tout au long de l ann e. La mise en s quence du pas optimis e r duit le bruit pour une conduite confortable. Kilom trage lev gr ce une excellente r partition de la pression et des contraintes m caniques uniformes. Le nouveau mixage adaptatif offre des performances maximales sur une large plage de temp ratures. La conception de la bande de roulement en V avec des rainures centrales en zigzag renforce la s curit , m me dans les situations d aquaplaning. Le positionnement, la profondeur et la longueur optimis s des 3D-SIPES am liorent l adh rence sur les surfaces enneig es. . Kilom trage lev . Excellentes performances sur la neige. Tr s bonne traction sur route s che comme sur route mouill e.