Robert Irwin mordu au visage par le même type de serpent que le défunt père Steve

Les morsures de serpent au visage ne sont pas rares dans la famille Irwin. Il y a des décennies, tard Chasseur de crocodiles étoile Steve Irwin a été mordu au visage par un serpent devant la caméra, un moment capturé lors de l’enregistrement de l’un de ses nombreux documentaires sur la nature. Des décennies plus tard, le fils d’Irwin, Robert Irvin, s’est arrêté pour aider un serpent observé sur le bord de la route qui se trouvait être un python tapis, le même type de serpent qui avait mordu son père de nombreuses années auparavant. Tout comme son père, Robert a été mordu au visage par le serpent, et cela a également été filmé.





« Déjà vu », dit Irwin à propos de la situation, partageant les deux clips ensemble dans une publication Instagram. « Papa et moi avons été mordus par la même espèce de serpent (python tapis) à des décennies d’intervalle. J’ai trouvé ce python sur le bord d’une route, mais comme vous pouvez le voir, parfois, les sauvetages de serpents ne se déroulent pas comme prévu. »

Vous pouvez visionner la vidéo dans la publication Instagram ci-dessous.

Robert Irwin a souvent établi des comparaisons avec son père, ce n’est donc pas nouveau. Une puce de l’ancien bloc, Irwin ressemble beaucoup à une version plus jeune de Steve. Parfois, cela est vraiment mis en évidence lorsque le jeune Irwin fait certaines des mêmes choses que son père les années précédentes. Cela arrive parfois par accident, comme lorsque la même espèce de serpent mord les deux Irwin au visage. D’autres fois, c’est intentionnel, comme quand Irwin a nourri le même crocodile au même endroit que son père avait 15 ans plus tard. Un message de cette occasion est devenu viral lorsqu’il a été partagé sur les réseaux sociaux.

« Papa et moi nourrissons Murray… même endroit, même croco – deux photos à 15 ans d’intervalle », a déclaré Irwin à propos de cette occasion dans un post Instagram.

La pomme ne tombe pas trop loin de l’arbre dans la famille Irwin

Bindi Irwin/Instagram

En 2021, le premier petit-enfant de Steve est né, alors que sa fille Bindi Irwin a annoncé la naissance de sa fille, Grace Warrior Irwin Powell. Ses deuxièmes prénoms étaient en l’honneur de son défunt père, aidant à maintenir son héritage en vie avec sa famille. Lorsque Grace est née, Robert a été photographié avec sa nièce nouveau-née, et l’image a également fait des comparaisons avec une photo d’un jeune Bindi accueillant de la même manière un nouveau-né Robert dans le monde sous le regard de Steve. Une publication présentant les images côte à côte est également devenue virale.

« Notre gracieuse guerrière est la plus belle lumière », a écrit Bindi sur Instagram en révélant le nom de sa fille. « Grace porte le nom de mon arrière-grand-mère et des membres de la famille de Chandler datant des années 1700. Ses deuxièmes prénoms, Warrior Irwin, sont un hommage à mon père et à son héritage en tant que guerrier de la faune le plus incroyable. Son nom de famille est Powell et elle a déjà une âme si gentille, tout comme son père. »

La famille Irwin a également continué à travailler avec les animaux du zoo d’Australie, ce qui rendrait sans aucun doute Steve fier. Ils peuvent également être vus sur leur propre série de télé-réalité, Crikey ! C’est les Irwinqui est diffusé sur Discovery+.